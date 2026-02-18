Fosa clandestina en Paraíso, Tabasco: Fiscalía confirma al menos seis cuerpos

La violencia vuelve a emerger del fondo de la tierra en el municipio de Paraíso, Tabasco, donde autoridades estatales confirmaron el hallazgo de una fosa clandestina con al menos seis cuerpos. El descubrimiento fue realizado durante un cateo en un predio de aproximadamente 75 metros, como parte de labores de investigación y búsqueda de personas.

La Fiscalía General del Estado de Tabasco informó que los restos humanos localizados tendrían una antigüedad estimada de entre tres y cinco años, de acuerdo con los primeros análisis forenses. Sin embargo, las autoridades subrayaron que será el trabajo científico, pruebas de ADN, estudios antropológicos y periciales, el que determine con precisión la identidad de las víctimas y las circunstancias de su muerte.

Operativo conjunto y trabajos forenses en curso

El hallazgo fue resultado de un operativo coordinado entre personal de Servicios Periciales, Ciencias Forenses y la Comisión Estatal de Búsqueda. Tras la localización de indicios, el predio fue asegurado para permitir la excavación controlada y la recuperación de los restos bajo protocolos especializados.

Las diligencias continúan en la zona, donde peritos trabajan para descartar la existencia de más cuerpos enterrados. La Fiscalía no ha detallado aún si el sitio está vinculado con carpetas de investigación abiertas por desaparición forzada o con operaciones de grupos delictivos en la región.

Antecedente reciente en la misma zona

El hallazgo de la fosa clandestina en Paraíso, Tabasco no es un hecho aislado. El pasado 10 de febrero, autoridades estatales y federales realizaron un cateo en la ranchería Oriente, dentro del mismo municipio, donde también se confirmó la localización de restos humanos enterrados de forma ilegal.

En ese operativo participaron elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad estatal y la Policía de Investigación, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Tabasco.

La repetición de cateos y hallazgos en un mismo perímetro geográfico coloca nuevamente a Paraíso, Tabasco en el foco de las investigaciones por desaparición y entierros clandestinos. Aunque la autoridad no ha confirmado que ambos casos estén formalmente vinculados en una sola carpeta, la cercanía temporal y territorial fortalece una línea de análisis sobre posibles patrones de ocultamiento de víctimas en esta franja del estado.

Para efectos informativos y de posicionamiento, el contexto es clave: dos operativos en menos de una semana, dos puntos intervenidos dentro del mismo municipio y participación de fuerzas federales, lo que refuerza la dimensión del caso y mantiene activa la búsqueda e identificación forense.

