Balacera en bar de Angelópolis deja al menos tres muertos y varios heridos

Una balacera afuera del bar “Sala de Despecho”, en la exclusiva zona de la Isla de Angelópolis, terminó en tragedia la madrugada del 14 de febrero de 2026, dejando al menos tres personas muertas y varios heridos, según informes de primeras horas de este sábado.

El ataque armado, que se registró entre la 1:00 y las 2:20 a.m., ocurrió sobre la avenida Osa Mayor, cerca de uno de los puntos comerciales más concurridos de la ciudad poblana. Testigos y reportes locales coinciden en que un grupo de sujetos armados llegó a bordo de motocicletas y abrió fuego de manera directa contra los ocupantes de una camioneta estacionada frente al bar.

Paramédicos y cuerpos de emergencia que llegaron al lugar confirmaron que dos hombres y una mujer fallecieron por impactos de bala, mientras que otras personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica.

La escena quedó acordonada por elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y Ejército mientras peritos de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) realizaban las diligencias correspondientes para el levantamiento de indicios balísticos y el análisis de cámaras de seguridad.

Versiones extraoficiales indican que al menos dos personas habrían sido detenidas en relación con los hechos, aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

El suceso sacudió a quienes transitaban por la zona y generó fuerte movilización de autoridades, además de conmoción entre visitantes y vecinos de Angelópolis, un área conocida por sus bares, antros y plazas comerciales.