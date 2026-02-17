31 Minutos en el Auditorio Nacional 2026: nueva fecha de Radio Guaripolo II, boletos, cómo llegar y todo lo que debes saber

El fenómeno de 31 Minutos en México no se detiene. Luego de agotar boletos en tiempo récord, el equipo detrás del noticiero más serio de la televisión infantil confirmó una nueva fecha en el Auditorio Nacional con su espectáculo Radio Guaripolo II, una propuesta que mezcla música en vivo, humor y sketches con los personajes clásicos que han marcado a varias generaciones.

31 Minutos se presentará los días 11 y 12 de abril de 2026 en el Auditorio Nacional, siendo el 12 de abril la fecha agregada tras la alta demanda del público en CDMX. El show Radio Guaripolo II mantiene el formato de un programa de radio nocturno, con una narrativa que integra canciones en vivo, interacción con el público y nuevos momentos cómicos, todo bajo el sello característico de la serie chilena.

Boletos para 31 Minutos en CDMX 2026

En cuanto a los boletos para 31 Minutos en el Auditorio Nacional 2026, la venta general inició el 17 de febrero de 2026 a través de los canales oficiales y en taquillas del recinto. La respuesta del público fue inmediata, por lo que se recomienda adquirir entradas con anticipación, ya que se trata de uno de los espectáculos familiares más esperados del año en la capital.

Cómo llegar al Auditorio Nacional

Para quienes planean asistir, el Auditorio Nacional se ubica sobre Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. Se puede llegar en Metro Línea 7, estación Auditorio, que deja prácticamente en la puerta del recinto. También existen diversas rutas de transporte público que circulan por Reforma y zonas aledañas. Para quienes prefieran trasladarse en automóvil, el recinto cuenta con estacionamiento con costo adicional, aunque se sugiere llegar con tiempo debido a la afluencia prevista.

La visita de 31 Minutos a México confirma que el proyecto sigue siendo un fenómeno que no baja. Padres que crecieron viendo la serie ahora comparten la experiencia con sus hijos, mientras que nuevas generaciones descubren sus canciones y personajes. Con Radio Guaripolo II en el Auditorio Nacional en abril de 2026, la agrupación consolida su vínculo con el público mexicano y reafirma su lugar como uno de los espectáculos más sólidos y convocantes del entretenimiento en vivo.