Javier May, gobernador de Tabasco, fue hospitalizado por dolor abdominal

El gobernador de Tabasco, Javier May fue ingresado a un hospital particular para atenciión médica. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

El gobernador del estado de Tabasco, Javier May Rodríguez, ingresó por la madrugada de este lunes a un hospital particular para recibir atención médica.

Durante varias horas se mantuvo en suspenso lo que le sucedía, circulaba información que se había desvanecido, y que por eso fue ingresado de urgencia al hospital particular.

TE PUEDE INTERESAR: CoDENEM y Magisterio exigen un aumento del 100% al salario y la restitución de Marx Arriaga

Cerca de las 11 de la mañana, mediante una información a través de su cuenta en X el propio Javier May Rodríguez informó que había tenido un fuerte dolor abdominal, por lo cual había requerido de atención médica en el hospital Particular y que su estado de salud era estable, solo que en reposo en su domicilio

A quienes se han preocupado por mi estado de salud, les comparto que me encuentro bien, por la mañana tuve una molestia abdominal, razón por la cual fui atendido a tiempo y ya me estoy recuperando; muy pronto continuaremos trabajando con todo, como lo hemos hecho hasta ahora. Nos… — JAVIER MAY (@TabascoJavier) February 16, 2026

Seguida de esta información a través de un comunicado oficial del gobierno estatal, se informó que el mandatario había requerido de la intervención médica por malestares que le aquejaban y que por consecuencias se encontraba en su domicilio recuperándose

📢 Al Pueblo de Tabasco: pic.twitter.com/Yn9q3OxM90 — GOBIERNO DE TABASCO (@Gobdetabasco) February 16, 2026

Cabe señalar que hoy estaría presente en la gira del secretario de educación pública federal, Mario Delgado, quien cumple con una agenda aquí en el Estado

ahz.