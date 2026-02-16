Javier May, gobernador de Tabasco, fue hospitalizado por dolor abdominal
El gobernador morenista de Tabasco, Javier May fue ingresado a un hospital particular por un fuerte dolor abdominal; reportan que su estado es estable y permanece en reposo en su domicilio.
El gobernador del estado de Tabasco, Javier May Rodríguez, ingresó por la madrugada de este lunes a un hospital particular para recibir atención médica.
Durante varias horas se mantuvo en suspenso lo que le sucedía, circulaba información que se había desvanecido, y que por eso fue ingresado de urgencia al hospital particular.
Cerca de las 11 de la mañana, mediante una información a través de su cuenta en X el propio Javier May Rodríguez informó que había tenido un fuerte dolor abdominal, por lo cual había requerido de atención médica en el hospital Particular y que su estado de salud era estable, solo que en reposo en su domicilio
Seguida de esta información a través de un comunicado oficial del gobierno estatal, se informó que el mandatario había requerido de la intervención médica por malestares que le aquejaban y que por consecuencias se encontraba en su domicilio recuperándose
Cabe señalar que hoy estaría presente en la gira del secretario de educación pública federal, Mario Delgado, quien cumple con una agenda aquí en el Estado
