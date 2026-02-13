Metro CDMX: este artículo queda prohibido en andenes y estaciones a partir del 14 de febrero

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México anunció una nueva medida que entrará en vigor a partir del 14 de febrero de 2026: queda estrictamente prohibido ingresar a estaciones y andenes con globos metálicos.

La decisión fue informada a través de los canales oficiales del Metro CDMX, donde se explicó que este tipo de objetos representan un riesgo para la operación del sistema, especialmente si caen a las vías.

De acuerdo con la autoridad del transporte, los globos metálicos —generalmente elaborados con materiales conductores— pueden provocar cortocircuitos si entran en contacto con la barra guía o con la infraestructura eléctrica que alimenta a los trenes.

¿Por qué los globos metálicos son un riesgo en el Metro CDMX?

El Metro CDMX detalló que cuando un objeto metálico cae a las vías puede generar interrupciones en el suministro eléctrico, lo que provoca retrasos, detenciones del servicio e incluso posibles daños a los trenes.

El sistema opera con una barra de alimentación eléctrica de alto voltaje. Si un globo metálico entra en contacto con esta fuente de energía, puede originar chispas, sobrecargas y fallas técnicas que afectan a miles de usuarios.

No es la primera vez que el Metro enfrenta incidentes relacionados con globos metálicos. En años anteriores se han registrado suspensiones temporales del servicio por este motivo.

¿Qué pasará a partir del 14 de febrero?

Desde esa fecha, el personal del Metro podrá impedir el acceso a personas que porten globos metálicos en estaciones o andenes. La medida busca prevenir riesgos y evitar afectaciones al servicio.

Las autoridades exhortaron a los usuarios a colaborar y optar por alternativas seguras si desean transportar regalos o decoraciones, especialmente en fechas como el Día del Amor y la Amistad.

El llamado es claro: un pequeño objeto puede provocar una gran afectación en la red del Metro CDMX.