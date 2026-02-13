Licencia de conducir 2026: eliminan examen obligatorio para tramitarla

Licencia de conducir en Florida: ya no exigirán examen en algunos casos este 2026. Getty Images

Una nueva medida en Florida, Estados Unidos, está generando debate este 2026: el examen obligatorio para tramitar la licencia de conducir ya no será un requisito en ciertos casos. La decisión fue confirmada por autoridades estatales y forma parte de una actualización en los procesos administrativos del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (FLHSMV).

La eliminación del examen aplica específicamente para solicitantes que ya cuentan con una licencia válida de otro estado dentro de Estados Unidos y que realizan el trámite de transferencia o renovación en Florida. Es decir, no todos los conductores quedarán exentos, pero sí aquellos que puedan comprobar experiencia previa y documentación vigente.

¿Quiénes ya no tendrán que presentar examen en Florida?

De acuerdo con la información oficial, las personas que se muden a Florida y tengan una licencia vigente de otro estado podrán obtener su nueva identificación sin necesidad de repetir el examen teórico o práctico, siempre que cumplan con los requisitos de residencia y documentación.

Las autoridades señalaron que la medida busca agilizar los trámites y reducir tiempos de espera en oficinas estatales. Sin embargo, para quienes tramiten su licencia por primera vez, el examen de conocimientos y la prueba práctica seguirán siendo obligatorios.

¿Qué cambia para los conductores en 2026?

Este ajuste no significa que desaparezcan las evaluaciones para nuevos conductores. El examen continúa siendo indispensable para adolescentes y personas que obtienen su licencia por primera vez.

Florida busca simplificar procesos administrativos sin comprometer la seguridad vial. La recomendación oficial es consultar directamente con el FLHSMV para confirmar si el solicitante califica para la exención.

En resumen, el examen no desaparece por completo, pero sí deja de ser obligatorio en ciertos trámites específicos en 2026.