Funcionario municipal mata a sus hijos y se suicida tras descubrir presunta infidelidad de su esposa

Thales Machado junto a sus hijos Miguel y Benício. El funcionario municipal los mató antes de suicidarse dentro de su domicilio.

Un arranque motivado por una presunta infidelidad terminó con tres personas muertas, entre ellas dos menores: Miguel, de 12 años, y su hermano menor, Benício, de 8. Thales Machado, secretario del Gobierno de Itumbiara, municipio ubicado al oeste de Brasil, asesinó a sus dos hijos y luego se disparó con un arma de fuego.

Las autoridades de la región de Goiás ya investigan los ocurrido, cuya primera versión apunta a conflictos pasionales entre el secretario y su esposa, Sarah Araújo, con quien mantuvo un matrimonio durante 15 años.

A pesar de los esfuerzos por atender a los menores, ambos murieron a causa de la gravedad de sus heridas, mientras que Thales, yerno del alcalde Dione Araújo (Unión Brasil), falleció dentro de su casa, lugar donde minutos antes de la tragedia publicó a través de redes sociales una carta en la que se refería a los problemas por los que atravesaba.

Que Dios siempre bendiga a mis hijos. Papi los quiere mucho. Nos fuimos yo y mis chicos, que ahora son unos angelitos que desgraciadamente vienen conmigo. — Thales Machado en Instagram.

De acuerdo con medios locales, el hombre habría contratado a un detective privado para investigar a su esposa, quien supuestamente fue captada con otro hombre en São Paulo. Durante el velorio de sus hijos, ella tuvo que abandonar el lugar tras ser acusada de que su presunta infidelidad causó la muerte de los menores.

Ante lo ocurrido, el Ayuntamiento de Itumbiara declaró luto oficial de tres días a partir de este jueves.