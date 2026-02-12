Jujutsu Kaisen en Concierto 2026: fechas, horarios y sedes confirmadas

Los fanáticos de Jujutsu Kaisen tienen motivo para emocionarse en 2026: Jujutsu Kaisen in Concert, un evento que combina música en vivo con las escenas más icónicas del anime más popular del momento, ya confirmó fechas, horarios y sedes para su gira mundial.

Esta experiencia musical lleva la historia del anime —con sus épicas batallas, emociones profundas y melodías inolvidables— a escenarios reales, con músicos tocando en vivo mientras se proyectan imágenes de la serie.

Fechas y ciudades confirmadas para el concierto de Jujutsu Kaisen

Hasta ahora, Jujutsu Kaisen in Concert ha anunciado las primeras paradas de su gira mundial en junio de 2026, incluyendo ciudades de Europa y Norteamérica:

Londres, Reino Unido: 3 de junio de 2026 – Eventim Apollo

Róterdam, Países Bajos: 5 de junio de 2026 – De Doelen

París, Francia: 7 de junio de 2026 – Le Grand Rex

Berlín, Alemania: 13 de junio de 2026 – Tempodrom

San Antonio, EE. UU.: 13 de junio de 2026 – Majestic Theatre

Estos conciertos están diseñados para ofrecer una experiencia única: los asistentes podrán escuchar en vivo las composiciones más representativas del anime, interpretadas por una orquesta híbrida de instrumentos clásicos y modernos, mientras se proyectan escenas clave de las tres temporadas de la serie.

¿Qué esperar del espectáculo y cómo asistir?

El formato en vivo de Jujutsu Kaisen in Concert combina sonido, imagen y emoción. Cada función ofrece una experiencia inmersiva que revive momentos épicos de la historia: desde enfrentamientos emblemáticos hasta la música que ha marcado a toda una generación de fans.

Las entradas ya están disponibles en plataformas oficiales y, en muchas ciudades, se espera que se agoten rápidamente, así que quienes planean asistir deben buscar sus boletos cuanto antes.