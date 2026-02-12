Captan a enfermera negando vacunas contra el sarampión en el Metro de CDMX: “Terminamos a las dos”

Módulo de vacunación contra el sarampión en el Metro de la Ciudad de México.

En medio de la urgencia por los contagios del virus del sarampión en la Ciudad de México y en diversos estados del país, una mujer perteneciente al personal de salud, de nombre Francisca Guerra, fue captada negándose a vacunar a los usuarios del Metro en la capital contra el virus porque su turno estaba por terminar.

¿Qué crees, mi amor? Mi vacuna tiene diez dosis; si yo la abro, tengo que aplicar diez dosis, pero resulta que ya no nos podemos quedar. Nosotros terminamos a las dos de la tarde. — Francisca Guerra, personal de salud.

Sin embargo, la ciudadana que registró el video manifestó que los usuarios se encontraban esperando y formados desde antes de las dos de la tarde. Pero, la trabajadora mantuvo su postura de no aplicar el biológico y, al notar que estaba siendo grabada, intentó cubrir la lente de la cámara con la mano; además de referir que las disposiciones dependen de la jefa del equipo del Centro de Salud Galo Soberón y Parra, Adriana Guzmán.

Tras la difusión de las imágenes en redes sociales, las opiniones de los internautas se han dividido entre quienes cuestionan la falta de servicio, y una parte considerable de los usuarios que señala la conducta de la persona que graba, argumentando una falta de empatía hacia la enfermera y las condiciones laborales del personal de salud al término de su turno.

¿Dónde me puedo poner la vacuna del sarampión?

En la Ciudad de México hay múltiples módulos y horarios donde se está aplicando la vacuna contra el sarampión, lista que puedes consultar aquí.

Ángel de la Independencia

Bellas Artes

Mercado Rosa Torres

Exterior del Mercado Río Blanco

Basílica de Guadalupe

Deportivo Hermanos Galeana

Kiosco San Felipe de Jesús

Módulo Central de Emergencias

Deportivo Carmen Serdán