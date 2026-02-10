Water Lantern Festival 2026 en Chapultepec: fechas, boletos, precios y qué es el festival de linternas flotantes en CDMX

El Water Lantern Festival llegará por primera vez a la Ciudad de México en marzo de 2026 como una propuesta cultural y de convivencia que toma elementos de festivales tradicionales de linternas flotantes originarios de Asia, como el Loy Krathong de Tailandia, donde las personas liberan pequeñas embarcaciones decoradas sobre el agua con deseos, agradecimientos o reflexiones personales.

Este evento se celebrará el sábado 21 y el domingo 22 de marzo de 2026, en el Lago Mayor del Bosque de Chapultepec, Segunda Sección, con acceso gratuito para el público general. El horario anunciado es de 16:00 a 20:00 horas en ambos días, lo que permite a los asistentes disfrutar del ambiente previo al lanzamiento de las linternas conforme cae la tarde.

La experiencia que propone el festival combina rituales simbólicos, música en vivo, oferta gastronómica y actividades recreativas, con la intención de fomentar la contemplación, la convivencia comunitaria y la reflexión personal. La centralidad de la celebración está en el momento en que cada asistente puede personalizar su linterna con un mensaje íntimo, sea un deseo, una memoria o un agradecimiento, y luego verla flotar sobre la superficie del agua junto con las de otros participantes.

La entrada general es libre, pero quienes deseen participar directamente en el lanzamiento de las linternas deben adquirir kits que incluyen los materiales necesarios. De acuerdo con los organizadores, estos kits tendrán un costo desde los $255 pesos aproximadamente, y aquellos que se inscriban a la lista de espera para la preventa podrán acceder a un descuento anticipado.

La organización del festival también ha enfatizado un compromiso con causas sociales y ambientales, incluyendo alianzas con organizaciones benéficas y la recolección posterior de todos los materiales utilizados en el evento para proteger el entorno natural del lago.

En conjunto, la llegada del Water Lantern Festival a Chapultepec se plantea como una nueva experiencia nocturna en la ciudad, donde la luz y la participación colectiva buscan ofrecer una forma de conectar emociones y reflexiones bajo el marco de una tradición adaptada a un contexto urbano.

