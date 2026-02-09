Paul Thomas Anderson gana terreno de cara a los Oscars, se congratula con el Gremio de Directores

La carrera hacia los Oscar entra en su recta decisiva a, y un nombre emerge con una ventaja que la historia considera definitiva, Paul Thomas Anderson.

Su triunfo en la 78ª edición de los Premios del Sindicato de Directores (DGA) por “One Battle After Another” no es solo otro galardón; es el indicador más confiable de que, después de múltiples nominaciones, el aclamado autor está a punto de conseguir su primer Oscar a la Mejor Dirección.

Ampliar

El Triunfo que (Casi) siempre anuncia al ganador del Oscar

La victoria de Anderson en los DGA es el golpe maestro en la temporada de premios. La estadística es contundete, en los últimos diez años, nueve ganadores del DGA han repetido triunfo en los Óscar. Más revelador aún, en las últimas dos décadas, solo dos películas han ganado el Oscar a Mejor Película sin que su director ganara primero el DGA. Este premio, votado por miles de directores pares, es el endoso más significativo que un cineasta puede recibir de la industria misma.

Ampliar

Anderson se impuso en una categoría de élite que sintetizaba el año cinematográfico, derrotando a pesos pesados como Guillermo del Toro (Frankenstein), Chloé Zhao (Hamnet), Ryan Coogler (Pecadores) y Josh Safdie (Marty Supremo). Su ascenso desde los premios de críticos, pasando por el Globo de Oro, hasta este reconocimiento gremial, perfila una trayectoria imparable hacia la ceremonia del 15 de marzo.

Ampliar

El discurso y el contexto

El momento más emotivo de la noche llegó cuando Anderson, al recibir el premio de manos de Sean Baker, recordó con un nudo en la garganta al fallecido asistente de dirección Adam Somner: Obviamente, estamos todos aquí, menos uno”. Un instante humano que contrastó con el discurso de fondo de la velada.

Ampliar

La gala, la primera presidida por Christopher Nolan como líder del gremio, estuvo marcada por un diagnóstico sombrío de la industria. Nolan abrió alertando sobre una caída del 40% en el empleo del sector en los últimos dos años, subrayando la paradoja de un público ávido de entretenimiento y una fuerza laboral en crisis. El triunfo de Anderson se celebra en un escenario donde la excelencia creativa convive con la incertidumbre laboral.

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - FEBRUARY 07: Paul Thomas Anderson (4th L) and team accept the Outstanding Directorial Achievement in Theatrical Feature Film for �One Battle After Another� onstage during the 78th Annual Directors Guild Of America Awards at The Beverly Hilton on February 07, 2026 in Beverly Hills, California. Kevin Winter/Getty Images for DGA/AFP (Photo by KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / KEVIN WINTER Ampliar

Una Batalla Tras Otra domina la temporada

Protagonizada por Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro y Regina Hall, One Battle After Another es un thriller de filo político y humor ácido sobre un exrevolucionario arrastrado de vuelta a la violencia cuando su hija desaparece. La cinta, que combina el virtuosismo técnico característico de Anderson con una narrativa de suspenso , acumulando 13 nominaciones al Oscar, solo por detrás del récord de Pecadores (16).

Ampliar

Este proyecto llega tras una filmografía definitoria de una generación: Boogie Nights, Magnolia, Pétroleo Sangriento y parece haber encontrado el momento perfecto para conectar con la Academia en todas sus ramas.

Ampliar

La Mayor Probabilidad para un Primer Oscar

Con los datos en la mano, la probabilidad de que Paul Thomas Anderson gane el Oscar a Mejor Director es extraordinariamente alta, rondando el 90% según los precedentes históricos. El DGA ha sido el predictor más preciso, con solo 8 desajustes en toda su historia. Para Anderson, que ha estado nominado previamente sin éxito, este premio es la pieza final que faltaba en su campaña.

Ampliar

El camino hacia el Oscar parece ahora despejado. Mientras la votación de la Academia inicia el 26 de febrero, Anderson no solo lidera la carrera por la dirección, sino que su película se consolida como la gran favorita para el premio máximo de la noche. Después de años siendo el genio eternamente nominado, Paul Thomas Anderson tiene por fin, el reconocimiento de sus pares apuntando directo hacia su nombre en el escenario del Dolby Theatre.

“One Battle After Another” se reestrenara en cines el 5 de febrero.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Las nominadas a mejor guion adaptado y el material del que derivaron