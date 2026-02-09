Netflix libera primer vistazo a “The Adventures of Cliff Booth”

El Super Bowl LX no solo definió campeón a los Seahawks en el campo, sino que también presentó a uno de los proyectos cinematográficos más curiosos de este año

Durante la pausa comercial del gran evento, Netflix desveló el primer tráiler oficial de “The Adventures of Cliff Booth”, el spin-off de “Once upon a Time... in Hollywood” que reúne el talento de tres titanes del cine: Quentin Tarantino como guionista, David Fincher en la dirección y Brad Pitt retomando su icónico papel.

Un Vistazo al Hollywood del ´69

El avance, fiel al estilo propio tanto de Tarantino como de Fincher, es un ejercicio de sugerencia y atmósfera. Más que una sinopsis, es un compendio de imágenes estilizadas: Cliff Booth conduciendo su coche por Los Ángeles, escenas de pelea coreografiadas con precisión, cameos fugaces de un elenco estelar y una banda sonora contundente.

El diálogo es escaso y estratégico. En un momento, alguien le pregunta a Cliff: “¿Así que ayudaste a Rick a dominar a esos intrusos hippies?”, a lo que él responde con su característica picarda : “Algo así. No tengo mucho talento, pero sé que no debo entorpecer una buena historia”. Confirmando así que la serie acontece tras los eventos de la película.

El tráiler no revela una trama concreta, pero confirma que la historia sigue al peligroso y leal doble de riesgo después de los eventos de la película original, explorando sus propios enredos en el submundo de Hollywood de finales de los 60.

Un Dream Team Cinematográfico

La existencia misma de esta película es un acontecimiento. Primeramente su anuncio en el Día de los Inocentes estadounidense tomó desprevenido al público, descartando la serie como una broma hasta que días después se confirmó la veracidad del proyecto . Tarantino, fiel a su promesa de retirarse tras diez largometrajes, cedió el testigo directorial pero no su universo, escribiendo personalmente el guión. Para llevar su visión al cine, se eligió a David Fincher, un director tan meticuloso y personal como el propio Tarantino, en lo que supone su primer acercamiento a un proyecto de esta escala y naturaleza “prestada”.

La producción cuenta con un presupuesto monumental de 200 millones de dólares, uno de los más altos en la carrera de Fincher y una apuesta arriesgada de Netflix por un filme de autor con ambición de taquilla y premios. Junto a Brad Pitt, el reparto incluye nombres como Timothy Olyphant, Elizabeth Debicki, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II y Holt McCallany. La posible aparición de Leonardo DiCaprio como Rick Dalton sigue siendo un misterio, esperado como máximo en un cameo, ya que tras los eventos de la película tomaron caminos separados.

Estrategia de Lanzamiento

Netflix ha planeado una estrategia de lanzamiento dual para maximizar su impacto. “The Adventures of Cliff Booth2 se estrenará de forma limitada en cines selectos a finales de 2026, cumpliendo con los requisitos para ser elegible en los premios de la temporada, especialmente los Oscar, ya que fue este papel el que le otorgó a Pitt su Oscar. Posteriormente, llegará a nivel global a la plataforma de streaming.

Es la combinación definitiva de cine de autor con el poder del blockbuster, el personaje amado por la crítica, la pluma de un autor legendario, la dirección de un maestro del suspense y la estrella más carismática del momento, todo empaquetado para conquistar tanto las salas como los premios.

" Las Aventuras de Cliff Booth" aún no cuenta con una fecha de estreno definida, solo se confirma que saldrá este 2026.

