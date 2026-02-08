Super Bowl 2026: Filtran setlist completo de las canciones de Bad Bunny para el Medio Tiempo

El espectáculo de Medio Tiempo del Super Bowl LX es uno de los momentos más esperados del año, y este domingo 8 de febrero de 2026, el artista puertorriqueño Bad Bunny se prepara para poner el escenario del Levi’s Stadium en Santa Clara, California a vibrar con sus canciones.

Filtraciones recientes del posible setlist completo han desatado la expectación entre los fanáticos, quienes están ansiosos por ver qué temas incluirá en su presentación histórica.

Bad Bunny…mandándote todo el amor, la positividad y el abrazo más grande del mundo. ¡Todos estamos contigo esta noche! Sé que la vas a romper. Estoy aquí contigo de la misma manera que tú estuviste conmigo. ¡Tan orgullosa de ser boricua! Dale fuerte Benito. ¡Como solo tú puedes… pic.twitter.com/kfVnm43haG — jlo (@JLo) February 8, 2026

Canciones de Bad Bunny para el Medio Tiempo del Super Bowl 2026

Según información que circula en redes y medios especializados, el Medio Tiempo de Bad Bunny combinaría varios de sus éxitos más representativos, formando un repertorio pensado para encender al público en los pocos minutos que dura el show.

Entre los temas que más suenan para el espectáculo están:

“Tití Me Preguntó”

“Dákiti”

“Me Porto Bonito”

“Callaíta”

Estas canciones han dominado las listas globales y se han convertido en himnos para sus seguidores.

Rompe @sanbenito



Show the world who you are, who we are, and the importance of appreciating our culture despite the language barrier 💃🏻🕺🏻



Orgullo LATINOOOOOOOOO #SuperBowlLX



Music is a universal language. Éxitos Bad Bunny! pic.twitter.com/tVjVbpiqyv — NATTI NATASHA (@NattiNatasha) February 8, 2026

Posibles invitados de Bad Bunny para el Super Bowl

También se mencionan otras piezas como “Safáera”, “NUEVAYoL” y frases de sus producciones más recientes, creando una mezcla de ritmo urbano, reggaetón y música latina que reflejaría su trayectoria musical.

Los rumores sobre invitados sorpresa han ganado fuerza entre los fanáticos que esperan el espectáculo. Nombres como Young Miko y Cardi B y otros artistas latinos se han mencionado como posibles colaboraciones en el show de medio tiempo, aunque no hay confirmación oficial. Estas especulaciones alimentan aún más la expectativa alrededor de la presentación de Bad Bunny.