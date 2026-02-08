México confirma compra de 110 millones de moscas para combatir una de las plagas más agresivas

El Gobierno de México anunció la importación de hasta 110 millones de moscas estériles como parte de una estrategia biológica para contener al gusano barrenador del ganado, una plaga que ha afectado gravemente al sector pecuario y provocado el cierre de la frontera ganadera con Estados Unidos desde mayo de 2025.

La medida fue detallada por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), organismo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural encargado de la sanidad agropecuaria en México, que adjudicó un contrato para la importación diaria y semanal de material biológico, incluyendo pupas estériles del gusano barrenador y huevecillos de la mosca del Mediterráneo, destinados a distintos centros de dispersión en el país.

¿Qué tipo de moscas son y cómo funcionan?

Las moscas estériles que importará México corresponden principalmente a pupas de especies programadas para el método de insecto estéril. Estas moscas, al ser liberadas en el campo, se aparean con hembras silvestres, pero al no producir descendencia, la población de la plaga disminuye paulatinamente. Este enfoque es parte de un control biológico reconocido internacionalmente, preferido por ser no tóxico y ecológico, comparado con métodos químicos tradicionales.

El objetivo principal de esta acción es disrumpir el ciclo reproductivo de la plaga mediante una técnica conocida como control biológico con insectos estériles, en la que se liberan machos incapaces de producir descendencia para que compitan con los silvestres y, con el tiempo, reduzcan la población total del gusano barrenador sin necesidad de pesticidas químicos.

Por qué México recurre a esta estrategia

Esta técnica ya se ha implementado anteriormente con éxito en México y otras regiones para luchar contra plagas como la mosca de la fruta, y ahora se aplica de forma intensiva para enfrentar al gusano barrenador del ganado (Cochliomyia hominivorax), cuya presencia ha obligado a suspender las exportaciones de ganado en pie hacia el mercado de Estados Unidos, generando pérdidas económicas millonarias.

La decisión llega tras nueve meses del cierre del mercado ganadero mexicano hacia Estados Unidos debido a la expansión de la plaga. El programa contempla movimientos continuos de material biológico todos los días del año, desde Guatemala y Panamá hacia puntos estratégicos en México, con el fin de mitigar la reproducción del gusano barrenador lo antes posible. Además, se espera que durante el primer semestre de 2026 entre en operación una planta de producción nacional de moscas estériles en Chiapas, lo que podría reforzar aún más esta estrategia sanitaria.