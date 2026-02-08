¿JLo en el Super Bowl 2026? La cantante manda guiño y conmovedor mensaje a Bad Bunny

A horas de que Bad Bunny encabece el show de medio tiempo del Super Bowl LX, el cantante recibió un mensaje especial de apoyo por parte de Jennifer Lopez, quien le dedicó un emotivo texto en redes sociales.

“Bad Bunny… mandándote todo el amor, la positividad y el abrazo más grande del mundo. ¡Todos estamos contigo esta noche! Sé que la vas a romper”, escribió JLo, acompañando el mensaje con palabras de orgullo latino y respaldo personal. La artista también destacó el vínculo entre ambos y la importancia de este momento para la comunidad boricua: “Estoy aquí contigo de la misma manera que tú estuviste conmigo. ¡Tan orgullosa de ser boricua!”.

Bad Bunny…mandándote todo el amor, la positividad y el abrazo más grande del mundo. ¡Todos estamos contigo esta noche! Sé que la vas a romper. Estoy aquí contigo de la misma manera que tú estuviste conmigo. ¡Tan orgullosa de ser boricua! Dale fuerte Benito. ¡Como solo tú puedes… pic.twitter.com/kfVnm43haG — jlo (@JLo) February 8, 2026

¿JLo en el Super Bowl 2026 con Bad Bunny?

El mensaje rápidamente se volvió viral y fue celebrado por fans de ambos artistas, quienes interpretaron el gesto como una muestra de solidaridad latina en uno de los escenarios más vistos del mundo. Bad Bunny se convierte así en protagonista de un espectáculo histórico, al liderar el medio tiempo con un repertorio mayoritariamente en español frente a millones de espectadores.

La participación del cantante puertorriqueño en el Super Bowl marca un hito cultural y refuerza la presencia de la música latina en eventos globales. El respaldo de Jennifer Lopez, una de las figuras latinas más influyentes del entretenimiento, suma fuerza simbólica a una noche clave para Benito Martínez y para toda la comunidad latina.

Con mensajes como el de JLo y la expectativa al máximo, todo apunta a que Bad Bunny “la va a romper”, como solo él sabe hacerlo.