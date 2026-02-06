Trump comparte video de Barack y Michelle Obama como simios; el mundo lo tacha de racista

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó una ola de críticas este viernes 6 de febrero tras publicar en su red social Truth Social un video que muestra al expresidente Barack Obama y a la exprimera dama Michelle Obama como simios, una representación que ha sido ampliamente calificada como racista por líderes políticos, legisladores y organizaciones civiles.

El video, de aproximadamente un minuto de duración, circula con teorías conspirativas sobre las elecciones de 2020 y, en su último segundo, aparece la imagen generada por inteligencia artificial de los Obama con cuerpos de simios, acompañada por música. La inclusión de esta escena —y su publicación durante el mes de la historia afroamericana— despertó indignación inmediata incluso entre figuras del propio Partido Republicano, que lo describieron como ofensivo y de mal gusto.

🇺🇸 Trump acaba de publicar un video en el que se utiliza la imagen de Barack y Michelle Obama como monos. pic.twitter.com/Ea3skE2XPF — El Ojo (@ElOjoEn) February 6, 2026

¿Qué mostraba el video de los Obama como simios?

Según reportes de medios internacionales, la representación de Barack y Michelle Obama como animales se apoya en contenidos creados con herramientas de inteligencia artificial, originalmente difundidos por cuentas afines a Trump en redes sociales antes de su republicación por el mandatario. Este tipo de imágenes ha sido señalado por expertos como un ejemplo de cómo la IA se utiliza para crear memes y contenidos virales con fines políticos, aun cuando carecen de veracidad y pueden alimentar estereotipos raciales.

La publicación desató una crítica masiva en redes sociales y foros políticos, con denuncias de que la imagen se trata de un tropo histórico de deshumanización. Legisladores demócratas lo calificaron de racista y exigieron su retirada inmediata. Incluso algunos senadores republicanos, como Tim Scott, lo calificaron como “una de las cosas más racistas que han salido de esta administración”.

El presidente Trump publicó y luego eliminó un video generado con inteligencia artificial que comparaba a Barack y Michelle Obama con simios. Ampliar

Trump elimina el video de los Obama simio tras la polémica

Horas después de que el video fuera compartido, y tras una ola de condenas desde distintos sectores, la publicación fue retirada de la cuenta de Truth Social del presidente. La Casa Blanca atribuyó el hecho a un error de un funcionario y aseguró que el contenido provenía de un meme de internet que representaba figuras políticas como personajes de una película animada, aunque esta explicación no logró calmar las críticas.

La eliminación del mensaje se produce en un contexto de tensiones políticas en Estados Unidos, con discusión sobre el uso de redes sociales por parte de líderes y la responsabilidad de evitar contenidos que puedan promover divisiones raciales.