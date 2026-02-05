Christian Bale y Jessie Buckley comentan sobre su transformación para The Bride!

Christian Bale, el actor sinónimo de transformaciones físicas radicales para películas como “The Machinist”, “Batman Begins” y “Vice”, encontró en “The Bride!” un desafío de resistencia mental inédito.

Su mayor reto no fue perder o ganar peso, sino sobrevivir al agotador ritual de pasar seis horas diarias, completamente inmóvil, en la silla de maquillaje para encarnar al monstruo de Frankenstein.

El siempre comprometido Bale

En una entrevista , Bale reveló el método poco ortodoxo que adoptó para preservar su cordura. “Gritaba como loco, todos los días”, confesó. Explicó que los gritos funcionaban como una válvula de escape esencial ante la desesperación de la inmovilidad prolongada. Fue cuidadoso en su práctica, evitando hacerlo en público o mientras se desplazaba, por miedo a causar alarma o un accidente.

Lejos de ser un acto solitario, este grito diario se transformó en un fenómeno colectivo. “Todo el equipo se involucró al final”, relató Bale. Lo que comenzó como su escape personal se convirtió en una sesión de catarsis grupal en el tráiler de maquillaje, a la que llegaron a sumarse unas treinta personas cada día, creando un inesperado vínculo a través del desahogo compartido.

Las declaraciones del actor generaron una polarizada reacción en redes sociales y foros como Reddit. Algunos usuarios minimizaron la experiencia, con comentarios como “¿No podría poner algo en YouTube o algo así? Parece un poco exagerado”, o ironizando sobre su sueldo millonario.

Sin embargo, otros salieron en defensa de Bale, comparando su martirio con el de Jim Carrey durante “El Grinch”, donde el actor necesitó apoyo psicológico para soportar las prótesis. Estos defensores argumentaron que mantener la rigidez física durante seis horas al día, comenzando en la madrugada y durante meses, constituye una prueba extrema de resistencia física y mental, a menudo subestimada.

Aunque Bale anunció en 2019 que abandonaría las transformaciones físicas radicales por sus riesgos para la salud ,como perder hasta 30 kg para “El Maquinista’ o ganar 45 kg de músculo en meses para ‘Batman”, su compromiso con el personaje de Frank lo llevó al límite una vez más

Una Novia con Tres Rostros y un Cuerpo Liberado

En marcado contraste, Jessie Buckley, intérprete de la Novia, enfrentó un reto de naturaleza opuesta. Su maquillaje tomaba solo hora y media, pero el desafío actoral fue triple: encarnar a la autora Mary Shelley, a la joven Ida y al cadáver reanimado de esta última, cada uno con una voz, físico y emoción distintos.

Para Buckley, recién galardonada con un Globo de Oro y nominada al Oscar, la exigencia física del rodaje que incluyó contorsiones, acrobacias y detalles grotescos como teñirse la lengua de negro fue una experiencia liberadora tras ser madre. “Cualquier oportunidad de dejar que el cuerpo se exprese así es muy divertida. Quiero estar en ese lugar más seguido”, declaró, viendo en el esfuerzo una nueva forma de conexión con su cuerpo como herramienta expresiva.

Una Relectura Femenina y Monstruosa

Dirigida por Maggie Gyllenhaal, ‘The Bride!’ es una reinvención audaz que sitúa a la Novia en el centro narrativo, alejándose de los límites de la clásica versión de 1935. “Lo que sucede si intentas silenciar un géiser es que, cuando explota, lo hace con el triple de fuerza. Eso es lo que ocurre aquí”, explicó la directora. Esta exploración del lado monstruoso es compartida por Bale, quien opina que “todos llevamos un monstruo dentro”.

Gyllenhaal defendió con tenacidad su elección de Buckley como protagonista, enfrentándose a las dudas de algunos ejecutivos por la baja presencia de la actriz en redes sociales. “Básicamente, Maggie tuvo que convencer a los que mandaban de que no importaba que no tuviera cuenta de Instagram”, reveló Buckley, destacando que la directora priorizó el talento puro sobre las métricas digitales.

¿De Qué Trata la Película?

‘The Bride!’ es una adaptación contemporánea que traslada el mito al Chicago de los años 30. La trama sigue a Frank (Bale), un ser solitario que solicita a una científica (Annette Bening) crearle una compañera, desencadenando una historia de crimen y transformación social. Rodada en IMAX con un presupuesto de 80 millones de dólares, la película cuenta con un elenco estelar que incluye a Penélope Cruz y Jake Gyllenhaal, y presenta coreografías complejas y secuencias musicales.

Gyllenhaal justifica las libertades creativas tomadas, afirmando que “el monstruo jamás se referiría a sí mismo como tal”. La cinta se presenta así como una exploración visceral de la monstruosidad, hecha a través del sudor, los gritos compartidos y la entrega total de sus protagonistas.

La película será estrena en salas de cines mexicanos el próximo 5 de marzo de 2026.

