Supertormenta causa alerta en Japón, van más de 30 muertos bajo la nieve

Japón enfrenta una de las peores tormentas invernales en décadas. La llamada supertormenta ha dejado más de 30 personas muertas, decenas de heridos graves y acumulaciones récord de nieve que han paralizado ciudades enteras del norte y centro del país, de acuerdo con reportes oficiales del Gobierno de Japón.

Japón colapsa por supertormenta: 30 muertos y nevadas históricas

Las autoridades activaron protocolos de emergencia ante nevadas persistentes, temperaturas bajo cero y fuertes vientos que complican las labores de rescate. Soldados de las Fuerzas de Autodefensa de Japón fueron desplegados para retirar nieve de viviendas, carreteras y hospitales, ante el riesgo de colapso de techos y aislamiento de comunidades.

JAPAN IS BURIED IN SNOW ❄️



Record snowfall is overwhelming parts of Japan — piling up day after day with no real break.



This isn’t a quick winter storm.

It’s a pattern that stalled.



Cold air locked in place.

Moisture kept feeding the system.



When weather gets stuck like this,… pic.twitter.com/Ny9gXD2iV2 — Michael Bradbury (@MrMBB333) February 4, 2026

Desde el 20 de enero, más de 100 personas han resultado gravemente heridas en accidentes relacionados con la nieve, incluyendo caídas, avalanchas menores y siniestros viales, según la Agencia de Gestión de Desastres de Japón.

Regiones más afectadas por la supertormenta en Japón

Las autoridades identificaron varias zonas críticas por acumulaciones históricas de nieve y daños colaterales:

Hokkaido : carreteras bloqueadas, suspensión de trenes y vuelos.

: carreteras bloqueadas, suspensión de trenes y vuelos. Sapporo : uso de más de mil quitanieves para liberar vialidades.

: uso de más de mil quitanieves para liberar vialidades. Aomori : retirada de nieve en techos por riesgo estructural.

: retirada de nieve en techos por riesgo estructural. Niigata : comunidades aisladas por tormentas continuas.

: comunidades aisladas por tormentas continuas. Toyama: cortes eléctricos y carreteras cerradas.

The first night of our trip was in Aomori City, located in the northernmost part of Honshu. It is known as one of the snowiest cities in the world. Each winter, it receives an extraordinary amount of snowfall—often more than 8 meters (over 300 inches) in total. pic.twitter.com/JffQin5FMJ — Tokyonobo (@Tokyonobo) January 30, 2026

Impacto nacional y alerta por elecciones

Además del impacto humano y material, la tormenta podría afectar la participación en las elecciones nacionales programadas para este domingo, las primeras que se celebran en pleno invierno en 36 años. El Gobierno japonés pidió a la población evitar traslados innecesarios, reforzar techos y mantenerse informada por canales oficiales.

Japón enfrenta así una doble emergencia: salvar vidas y mantener operativas sus ciudades, mientras la nieve continúa cayendo sin tregua.