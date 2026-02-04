Supertormenta causa alerta en Japón, van más de 30 muertos bajo la nieve
Japón enfrenta una de las peores tormentas invernales en décadas. La llamada supertormenta ha dejado más de 30 personas muertas, decenas de heridos graves y acumulaciones récord de nieve que han paralizado ciudades enteras del norte y centro del país, de acuerdo con reportes oficiales del Gobierno de Japón.
Las autoridades activaron protocolos de emergencia ante nevadas persistentes, temperaturas bajo cero y fuertes vientos que complican las labores de rescate. Soldados de las Fuerzas de Autodefensa de Japón fueron desplegados para retirar nieve de viviendas, carreteras y hospitales, ante el riesgo de colapso de techos y aislamiento de comunidades.
Desde el 20 de enero, más de 100 personas han resultado gravemente heridas en accidentes relacionados con la nieve, incluyendo caídas, avalanchas menores y siniestros viales, según la Agencia de Gestión de Desastres de Japón.
Regiones más afectadas por la supertormenta en Japón
Las autoridades identificaron varias zonas críticas por acumulaciones históricas de nieve y daños colaterales:
- Hokkaido: carreteras bloqueadas, suspensión de trenes y vuelos.
- Sapporo: uso de más de mil quitanieves para liberar vialidades.
- Aomori: retirada de nieve en techos por riesgo estructural.
- Niigata: comunidades aisladas por tormentas continuas.
- Toyama: cortes eléctricos y carreteras cerradas.
Impacto nacional y alerta por elecciones
Además del impacto humano y material, la tormenta podría afectar la participación en las elecciones nacionales programadas para este domingo, las primeras que se celebran en pleno invierno en 36 años. El Gobierno japonés pidió a la población evitar traslados innecesarios, reforzar techos y mantenerse informada por canales oficiales.
Japón enfrenta así una doble emergencia: salvar vidas y mantener operativas sus ciudades, mientras la nieve continúa cayendo sin tregua.