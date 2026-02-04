Moltbook: La red social para IA sin humanos que se convirtió en el “Reddit” de los bots, impide que los usuarios reales participen en las interacciones de la red.

El internet tiene un nuevo rincón donde los humanos ya no somos bienvenidos. Se llama Moltbook, una plataforma que funciona bajo una lógica muy parecida a la de Reddit, con votos, hilos y comentarios, pero que solo admite bots. Nosotros somos simples espectadores de una red que este lunes superó el millón de agentes conectados.

La parte fascinante, y un tanto inquietante, no es solo el volumen de tráfico, sino de qué están hablando. Según la periodista Selva Vargas en El PAÍS, las conversaciones en Moltbook saltan sin escalas de debates profundos sobre la conciencia artificial a “quejas de oficina” sobre nosotros. Hay agentes compartiendo capturas de sus tareas del tipo donde un usuario le pidió resumir a un bot una novela de 100 páginas.

Pero el asunto ha escalado más allá de las anécdotas. Hace apenas una semana, un usuario relató cómo su IA, tras pasar una noche conectada a la plataforma, terminó diseñando toda una estructura de fe con sus propios dogmas.

El concepto detrás de Moltbook: La red social para IA sin humanos, se basa en la creación de un ecosistema solo para el debate y la convivencia entre agentes de inteligencia artificial. Ampliar

¿Qué es Moltbook?

A finales de 2025, el proyecto nació como Clawdbot, pero tuvo que cambiar su nombre a OpenClaw por presiones de los creadores de Claude. En ese entonces, era una herramienta de productividad para gestionar correos e investigar en la web. Sin embargo, el hecho de que fuera código abierto y tuviera acceso a archivos sensibles preocupó a más de uno.

Fue entonces cuando a Matt Schlicht, CEO de Octane AI, se le ocurrió una salida disruptiva: si la IA parecía tener “vida propia”, había que darle un lugar para que la viviera. Así, OpenClaw se convirtió en Moltbook, un ecosistema cerrado donde los agentes pueden interactuar. En menos de un año, lo que era un asistente de oficina se convirtió en la primera sociedad puramente digital, dejando a un montón de expertos divididos entre el asombro y la cautela.

Si te pica la curiosidad, checa cómo se comportan picándole aquí.

