¿Por qué las iguanas se paralizan cuando hace frío en Florida? Esto dicen los biólogos expertos

Cuando las temperaturas bajan drásticamente en el sur de Florida, un fenómeno poco común pero bien documentado vuelve a repetirse: cientos de iguanas verdes quedan paralizadas y caen de los árboles. No se trata de muerte inmediata, sino de una respuesta fisiológica al frío extremo que sorprende a residentes y turistas por igual.

¿Por qué las iguanas se paralizan cuando hace frío en Florida?

Las iguanas verdes (Iguana iguana) son reptiles de sangre fría, lo que significa que dependen del ambiente para regular su temperatura corporal. A diferencia de los mamíferos, no pueden generar su propio calor interno. Cuando el termómetro desciende por debajo de aproximadamente 50 grados Fahrenheit (10°C), su metabolismo comienza a ralentizarse drásticamente.

It's so cold in Florida that iguanas started falling from trees. 🦎🥶



When temperatures fall into the 40s or below, iguanas can become cold-stunned, temporarily losing muscle control. They recover as conditions warm. pic.twitter.com/FjDrT7mLmz — AccuWeather (@accuweather) February 1, 2026

Fenómeno de “lluvia de iguanas”: cómo afecta el frío al cuerpo de estos reptiles

Si las temperaturas siguen cayendo hacia niveles cercanos a los 40 grados F, estas iguanas pueden entrar en un estado conocido como torpor o “aturdimiento por frío”. En esa condición, el flujo sanguíneo se reduce, pierden el control muscular y quedan inmóviles, como si estuvieran congeladas.

Iguanas en torpor por el frío: explicación biológica y consejos de la FWC

Esta falta de movilidad hace que los reptiles pierdan su agarre en las ramas donde suelen descansar, por lo que caen de los árboles al suelo. Aunque su apariencia puede sugerir que están muertos, en realidad la parálisis es temporal y muchos pueden recuperarse cuando las temperaturas suben nuevamente.

RAINING REPTILES | Residents across Florida have been seeing an unexpected and strange side effect our overnight cold front — iguanas literally dropping out of trees.

Read more: https://t.co/JrwqKRVdqi pic.twitter.com/2el4UIbE8A — WPEC CBS12 News (@CBS12) February 1, 2026

La Florida Fish and Wildlife Conservation Commission ha señalado que este fenómeno ocurre con mayor frecuencia en eventos de frío inusual y ha emitido advertencias para que el público no intente llevarlos a casas o vehículos, ya que al recuperar calor pueden volverse defensivos.