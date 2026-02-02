Explota casa en la colonia Axotla: Autoridades de la alcaldía Álvaro Obregón, CDMX, reportan una persona lesionada | VIDEO

Una fuerte explosión sacudió Colonia Axotla la tarde de este lunes 2 de febrero de 2026, cuando una acumulación de gas provocó el estallido de una vivienda en el cruce de Calle de Progreso entre Iztaccíhuatl y Calle de Industria. El inmueble quedó seriamente dañado y una persona resultó lesionada, según los primeros reportes de emergencia.

Qué se sabe de la explosión en Axotla y los primeros reportes de emergencia

Los servicios de emergencia de la alcaldía Alcaldía Álvaro Obregón y el Heroico Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar para controlar la situación y atender a los afectados, mientras se acordonaba la zona para evitar riesgos adicionales a vecinos y peatones.

Explosión por acumulación de gas en Álvaro Obregón: autoridades y atención en el lugar

Los primeros indicios apuntan a que el origen del siniestro fue una acumulación de gas dentro de la vivienda, generando un estallido que provocó pánico en las inmediaciones y movilizó a elementos de Protección Civil, paramédicos y bomberos capitalinos. El avance de las labores de atención se compartió a través de canales oficiales de la alcaldía para mantener informada a la ciudadanía.

Una persona lesionada al momento después de la explosión 💥 por acumulación de gas en la colonia Axotla de AOB. Precaución @lopezdoriga pic.twitter.com/bf3GvamZV2 — Condorelampago312 (@luismiguelbaraa) February 2, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un balance final de daños materiales ni información detallada sobre el lesionado, pero las labores de inspección y valoración de riesgos continuaban la tarde de este lunes, con el objetivo de garantizar la seguridad de los residentes de la zona.