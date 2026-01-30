Pedro Torres: muere el famoso productor de “Big Brother” y creador de realities en México

El productor mexicano Pedro Torres falleció, dejando un legado clave en la historia de la televisión en México. Torres fue reconocido por su papel como productor de “Big Brother”, uno de los realities que marcó un antes y un después en la forma de consumir entretenimiento en el país.

Pedro Torres se consolidó como una figura creativa e innovadora dentro de la industria televisiva, al apostar por formatos internacionales adaptados al público mexicano, cuando este tipo de contenidos aún generaba resistencia. Su trabajo abrió la puerta a una nueva era de programas de convivencia, competencia y exposición mediática que redefinieron la televisión abierta.

La noticia de la muerte de Pedro Torres fue confirmada hoy 30 de enero del 2026 por familiares en Instagram. Con un historia y un breve comunicado se detalló que los restos del productor serán velados de forma privada.

¿Quién fue Pedro Torres?

A lo largo de su carrera, Torres fue considerado un visionario, capaz de anticipar tendencias y entender el cambio en los hábitos de las audiencias. Su influencia trascendió un solo programa, pues ayudó a modernizar los esquemas de producción y narrativa televisiva en México.

La noticia de su fallecimiento generó reacciones entre colegas, figuras del medio artístico y espectadores que crecieron viendo los formatos que impulsó. Para muchos, Pedro Torres no solo fue un productor, sino un referente que transformó el entretenimiento nacional.

Con su muerte, la televisión mexicana pierde a uno de sus creativos más influyentes, cuyo impacto seguirá presente en la evolución de los contenidos audiovisuales del país.

Pedro Torres ¿De qué murió el famoso productor?

De acuerdo con informes oficiales familiares, el productor mexicano Pedro Torres falleció este 30 de enero de 2026 a los 72 años luego de enfrentar problemas de salud asociados con la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva e incurable que afecta el control muscular y el sistema nervioso.

La familia confirmó el deceso a través de un comunicado en redes sociales, en el que explicaron que Torres murió “en paz, tranquilo y rodeado del amor de sus seres queridos” tras una larga batalla contra esta enfermedad.

La ELA, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, provoca la degeneración de las neuronas motoras que controlan los movimientos voluntarios, llevando con el tiempo a una pérdida progresiva de la función muscular. Aunque el comunicado no detalló específicamente cada complicación que llevó a su fallecimiento, sí destacó el diagnóstico de esta condición que deterioró su salud en los últimos meses.

Pedro Torres fue reconocido por su papel como productor de televisión, especialmente en formatos como Big Brother México y Mujeres Asesinas, y por su influencia en la evolución de los contenidos televisivos en el país..