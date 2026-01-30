Ley de Sucesiones Argentina: estas causas impiden cobrar una herencia aunque te hayan nombrado heredero

En Argentina, la Ley de Sucesiones, contenida en el Código Civil y Comercial de la Nación, establece reglas claras sobre quiénes heredan y qué derechos tienen los herederos, aun cuando exista un testamento. Esta normativa protege a ciertos familiares cercanos, conocidos como herederos forzosos, y limita la libertad del testador a disponer libremente de su patrimonio.

¿Quiénes son herederos forzosos y qué es la legítima hereditaria?

Los herederos forzosos en Argentina son aquellos parientes que la ley protege para que reciban, al menos, una parte de la herencia, incluso si el testamento indica lo contrario. Entre ellos se encuentran los descendientes (hijos y nietos), los ascendientes (padres y abuelos) y el cónyuge sobreviviente.

La parte mínima de bienes que estos herederos deben recibir se llama legítima hereditaria. Esta porción está reservada por ley y no puede ser ignorada por el testador. Si un testamento intenta privar a un heredero forzoso de su legítima, esa cláusula puede ser declarada nula en un proceso judicial.

Causas legales que pueden dejar fuera del reparto a un heredero

Aunque alguien esté nombrado heredero en un testamento, la ley argentina contempla causas específicas de desheredación que pueden impedir que esa persona cobre su parte. Entre las principales se encuentran motivos graves, como ingratitud o atentados contra la integridad del testador, siempre que sean hechos probados en juicio.

Además, si un heredero renuncia a la herencia de forma expresa ante un juez en el plazo legal establecido, o no acepta ni responde dentro de los tiempos del proceso sucesorio, puede perder automáticamente su derecho a recibirla.

Testamento inválido o disputas judiciales

Otra causa por la que un heredero nombrado no recibirá la herencia es que el testamento sea declarado inválido por no cumplir con los requisitos legales, o que existan conflictos judiciales sobre la interpretación del documento testamentario o la legítima hereditaria. En estos casos, la Justicia determinará cómo se distribuyen los bienes conforme a la Ley de Sucesiones.

Entender estas reglas es fundamental antes de aceptar una herencia en Argentina, ya que una mala planificación o contenido irregular en el testamento puede dejar sin efecto el derecho sucesorio de quienes aparentemente estaban designados como herederos.