¿Cuándo será la Luna de Nieve? Expertos de la NASA revelan el día y la hora exacta del evento lunar en Latinoamérica

La NASA confirmó cuándo será la Luna de Nieve y a qué hora se podrá ver en México. Getty Images

La Luna de Nieve es el nombre tradicional que recibe la luna llena de febrero, un fenómeno astronómico que ocurre cada año y que está asociado con antiguas culturas del hemisferio norte. De acuerdo con datos oficiales de la NASA, la Luna de Nieve 2026 alcanzará su punto máximo de iluminación el sábado 31 de enero 2026, visible durante la noche y madrugada del 1 de febrero en gran parte del mundo.

Aunque su nombre sugiere nieve, la Luna de Nieve no cambia de color ni de tamaño; el término proviene de los inviernos intensos registrados históricamente en febrero, cuando las nevadas eran más frecuentes.

Fecha y hora exacta de la Luna de Nieve según la NASA

La NASA informó que la Luna de Nieve alcanzará su fase de luna llena cuando la Luna se ubique exactamente opuesta al Sol respecto a la Tierra. En ese momento, el satélite natural se verá completamente iluminado.

El fenómeno será visible a simple vista, sin necesidad de telescopios, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Astrónomos recomiendan observarla en lugares con baja contaminación lumínica para una mejor experiencia visual.

Países y horarios donde se podrá ver la Luna de Nieve

Según cálculos astronómicos, estos son algunos países y horarios aproximados para observarla:

México: 17:36 horas (centro)

Estados Unidos: 18:36 horas (EST)

Colombia: 18:36 horas

Argentina: 20:36 horas

Chile: 20:36 horas

Los horarios pueden variar ligeramente según la ubicación exacta.

¿Por qué es especial la Luna de Nieve?

Aunque no es un evento raro, la Luna de Nieve marca el cierre del invierno astronómico en muchas culturas y suele asociarse con ciclos de renovación. La NASA destaca que cada luna llena es una oportunidad para observar el movimiento constante del sistema Tierra-Luna y comprender mejor nuestro entorno espacial.