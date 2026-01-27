Alexis Ortega: actor de doblaje y voz latina de Spider-Man muere a los 38 años

La industria del doblaje en México y América Latina está de luto tras confirmarse la muerte del actor de doblaje Alexis Ortega a los 38 años de edad, informaron medios y organizaciones especializadas en el gremio. Ortega fue reconocido por prestar su voz en español latino al personaje de Spider-Man interpretado por Tom Holland en varias películas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Muere Alexis Ortega a los 38 años, actor de doblaje y voz de Spider-Man en español latino

La noticia de su muerte fue difundida a través de la cuenta oficial de Anime Latin Dubbing Awards, una organización que reconoce a actores de doblaje en la región, junto con un mensaje de condolencias para su familia, amigos y colegas del medio. Hasta el momento no se han dado a conocer oficialmente las causas del fallecimiento ni ha habido un comunicado de familiares o representantes.

Lamentamos informar el sensible fallecimiento del actor Alexis Ortega. Mandamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas del gremio. Descanse en paz y siempre lo recordaremos en sus increíbles interpretaciones 🕊️ pic.twitter.com/8z4DU2694a — ALDA Awards (@alda_awards) January 27, 2026

¿Quién fue Alexis Ortega, la voz de Spider-Man en español latino?

Ortega nació el 31 de agosto de 1987 en México y desarrolló una carrera sólida dentro del doblaje desde 2013. Su trabajo como voz de Peter Parker / Spider-Man comenzó con “Capitán América: Civil War” y continuó en producciones como “Spider-Man: Homecoming” y “Avengers: Infinity War”, lo que lo convirtió en una de las voces más reconocidas por los fans del MCU en español.

Carrera y legado del actor de doblaje Alexis Ortega en Marvel y el cine

Además de su trabajo en películas de Marvel, Ortega participó doblando personajes en importantes títulos animados como Big Hero 6, Cars 3 y Buscando a Dory, así como en producciones de televisión como Luis Miguel: La Serie y La Casa de las Flores.

Su muerte conmociona al mundo del doblaje y a los fans de Marvel

Su carrera también lo llevó a colaborar en proyectos de doblaje digital, incluyendo contenidos para plataformas como YouTube. La pérdida de Ortega ha generado una ola de reacciones entre colegas y seguidores, quienes resaltan su impacto en el mundo del doblaje y la cultura pop latinoamericana.

Hasta el momento no se ha brindado mayor información oficial sobre las circunstancias que rodearon su fallecimiento, y está pendiente un pronunciamiento más detallado por parte de su familia o representantes cercanos.