App de Santander falla en plena quincena: qué pasó y cómo lo explicó el banco

Este 30 de enero de 2026, justo en el día en que millones de trabajadores reciben su segunda quincena, la aplicación móvil de Banco Santander presentó una falla generalizada en México que afectó el acceso a cuentas, transferencias y otras operaciones básicas. La situación fue reportada por usuarios en redes sociales y confirmada por el propio banco mediante sus canales oficiales.

De acuerdo con el aviso difundido por la institución, se trató de una intermitencia en la app Santander, y el equipo técnico ya se encontraba revisando el incidente. En su comunicado, el banco reconoció el problema y expresó que lamentaba los inconvenientes ocasionados, sin dar un tiempo estimado para la total normalización del servicio.

Los reportes de fallas comenzaron alrededor del mediodía, coincidiendo con la mayor actividad de accesos por el pago de quincena, lo que intensificó las quejas y la visibilidad del error entre clientes.

El sitio especializado Downdetector, que recopila reportes de usuarios sobre servicios digitales, indicó que la gran mayoría de fallos reportados se concentraron en el inicio de sesión en la app móvil.

Según estos datos técnicos:

96 % de los reportes correspondieron a problemas para iniciar sesión en la aplicación móvil.

2 % señalaron dificultades para usar pagos con tarjeta.

2 % mencionaron fallas para iniciar sesión en la versión web.

Las afectaciones no fueron aisladas ni locales: los reportes se concentraron en varias entidades del país, entre ellas Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Mérida y Tijuana.

Las fallas generaron descontento entre usuarios, quienes recurrían a redes sociales para compartir mensajes de error como “Parece que algo salió mal, inténtalo de nuevo en unos minutos” o notificaciones de falta de conexión pese a contar con internet.

Hasta ahora, Santander no ha publicado una explicación técnica detallada sobre el origen de la falla ni ha difundido una hora precisa para la completa restauración del servicio.

