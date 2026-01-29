Super Bowl 2026: Hombre disfrazado de Batman protesta por presencia de ICE por show de Bad Bunny

Santa Clara, California. Un hombre disfrazado de Batman interrumpió una reunión del ayuntamiento de Santa Clara el paso 27 de enero, exigiendo respuestas sobre la posible presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el Super Bowl LX que se celebrará el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, donde el fenómeno puertorriqueño Bad Bunny será el artista principal del espectáculo de medio tiempo.

La protesta se volvió viral en una transmisión en vivo de la sesión conjunta entre el Ayuntamiento de Santa Clara, la Santa Clara Stadium Authority y otros funcionarios locales. El hombre, usando el traje del icónico superhéroe, tomó el micrófono durante su tiempo de comentarios públicos y criticó duramente a las autoridades por no tomar una postura clara frente a la posible llegada de agentes del ICE durante el evento deportivo más grande del año.

Gay Batman has a meltdown in front of City Council over ICE coming to Santa Clara pic.twitter.com/JhoC0I9peq — End Wokeness (@EndWokeness) January 29, 2026

Vestido como Batman, el manifestante cuestionó sin rodeos: “¿Qué demonios estamos haciendo aquí?”, acusando al consejo de “cobardía” por no establecer políticas concretas para restringir la cooperación municipal con el ICE. Señaló que ante la historia reciente de acciones federales controvertidas —incluyendo operativos en Minnesota que resultaron en muertes y detenciones—, la ciudad debería estar mejor preparada para proteger a sus residentes y visitantes latinos.

Temen operativos de ICE durante el Super Bowl

El reclamo del “Batman” ciudadano se produjo en un contexto particularmente tenso debido a que en redes y medios ha circulado la confirmación de que agentes del ICE estarían presentes en el perímetro del Super Bowl LX como parte de esfuerzos federales de seguridad, lo que ha encendido preocupaciones entre activistas y grupos comunitarios que consideran la medida innecesaria y potencialmente intimidante.

Durante su intervención, el manifestante argumentó que el ayuntamiento debería haber tomado medidas específicas para evitar lo que él llamó la llegada de “cientos de hombres enmascarados” a Santa Clara, en alusión tanto a agentes federales como a la falta de una política clara del gobierno local para proteger los derechos civiles de los asistentes al evento.

En respuesta a las preocupaciones, el jefe de policía de Santa Clara, Cory Morgan, evitó confirmar o negar cualquier operativo específico del ICE, declarando que el departamento “no confirmaría, ni negaría ni especularía” sobre las acciones de agencias federales en el contexto del Super Bowl.

La protesta disfrazada de Batman refleja la tensión pública alrededor de la mezcla entre eventos deportivos masivos —como el Super Bowl con Bad Bunny en el medio tiempo— y la preocupación por la presencia de fuerzas federales migratorias, un debate que persiste a pocas semanas del gran juego.