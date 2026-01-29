Rob Schneider y Patricia Azarcoya se divorcian tras 14 años

La esposa de Rob Schneider solicitó el divorcio del actor y comediante tras 14 años de matrimonio. Se confirmó que Patricia Azarcoya Schneider, de 37 años, presentó de manera discreta la demanda de divorcio contra el actor de 62 años el pasado 8 de diciembre en el condado de Maricopa, Arizona, de acuerdo con registros judiciales.

Ese mismo día, el tribunal emitió una orden y una notificación para que ambas partes asistan a un programa educativo e informativo para padres, un procedimiento habitual en procesos de divorcio cuando existen hijos menores de edad. Además, se ordenó que ambos completen un curso obligatorio de crianza.

Ampliar

Lo datos revelados al público

Rob Schneider y Patricia Azarcoya contrajeron matrimonio en abril de 2011 durante una ceremonia íntima celebrada en Beverly Hills, acompañados por familiares y amigos cercanos. Tras la boda, el actor declaró públicamente que ese había sido “el día más feliz” de su vida. De su relación nacieron dos hijas: Miranda Scarlett, de 13 años, y Madeline Robbie, de 10.

Ampliar

Los documentos del caso indican que Azarcoya solicitó que cierta información del proceso se mantenga bajo confidencialidad. El tribunal habría aceptado esta petición el 21 de enero, aunque hasta ahora no se han hecho públicos los detalles sobre qué aspectos del expediente quedarán reservados. Un juez acordó en una presentación realizada el martes 27 de enero que, una vez definido el “decreto de consentimiento”, este se archivará de forma confidencial. Dicho decreto es un acuerdo entre las partes que se divorcian respecto a los términos del proceso, según explica el medio citando el sitio web de la abogada de Arizona Ashley Donovan.

Hasta el momento, Rob Schneider no ha presentado una respuesta formal a la demanda, aunque sí confirmó ante el tribunal que recibió correctamente la notificación del divorcio. La expareja se encuentra en negociaciones relacionadas con la manutención de las menores y también con la manutención del cónyuge. Ninguno de los dos ha emitido declaraciones públicas sobre el proceso.

Ampliar

La historia de amor que llegó a su fin

La pareja se conoció en 2007 cuando coincidieron en un proyecto televisivo mientras el actor se encontraba en México promoviendo la película El gran Stan. En ese momento, Schneider tenía 44 años y Azarcoya 19. A pesar de la diferencia de edad de 26 años, surgió una conexión inmediata. Cuatro años después decidieron casarse. En una entrevista concedida en 2023, Patricia relató que, aunque deseaban estar juntos desde el inicio, optaron por llevar la relación con calma, manteniendo contacto a distancia por correo electrónico antes de formalizar su relación, casarse y tener hijos.

Ampliar

Azarcoya, originaria de Yucatán, quien se mudó de país. Aunque consideraba que dominaba el inglés, posteriormente se inscribió a clases al notar que aún tenía dificultades con el idioma. Schneider, por su parte, nunca aprendió español completamente. No obstante, el humor de ambos se complementó en diversos proyectos pensados para el público mexicano y estadounidense.

Proyectos que desarrollaron juntos

A lo largo de su matrimonio, compartieron tanto su vida personal como su trayectoria profesional. Protagonizaron la serie de Netflix Real Rob, una comedia con tintes autobiográficos en la que también participaron sus hijas. Patricia se desempeñó además como productora, guionista y actriz en la película familiar Daddy Daughter Trip (2022), conocida en español como ¡Qué viaje con papá!, que contó con la participación de Schneider y las niñas. En entrevistas posteriores al estreno, el actor señaló que el filme representaba un recuerdo duradero para sus hijas y un trabajo realizado en familia.

En 2022, ambos codirigieron la comedia Amor es amor, grabada en locaciones de la Ciudad de México para Paramount+. Por razones no esclarecidas, la producción no ha sido estrenada ni en plataformas ni en cines. En años recientes, Patricia también colaboró en la escritura de la serie Los Colorado, aportando una comedia de enfoque más internacional, según declaró Gabriel Riva Palacio Alatriste, uno de los directores del proyecto.

Ampliar

Durante el matrimonio, Azarcoya compartió en redes sociales mensajes conmemorativos por aniversarios y fechas especiales. En el décimo aniversario de bodas, agradeció públicamente a Schneider por su sentido del humor y por la familia que habían formado. En distintas entrevistas, la productora mexicana reconoció que atravesó una etapa en la que buscaba ser reconocida por su carrera profesional sin ser vista únicamente como la esposa del actor, hasta que comprendió que esa inquietud respondía a su propio ego. Posteriormente afirmó sentirse plena al dedicarse a su familia y a proyectos compartidos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:Marc Anthony espera segundo hijo con Nadia Ferreira