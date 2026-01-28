Marc Anthony espera segundo hijo con Nadia Ferreira

Coincidiendo con la celebración de su tercer aniversario nupcial, la modelo Nadia Ferreira y el cantante Marc Anthony sorprendieron al anunciar que están esperando a su segundo hijo en común.

La pareja compartió la noticia a través de una imagen familiar mediante Instagram en la que la modelo paraguaya, exfinalista de Miss Universo, luce su embarazo mientras el cantante y su pequeño hijo acarician su vientre. “Feliz tercer aniversario. Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande.” se leía en la descripción de la fotografía.

Aniversario con regalo adelantado

El anuncio llega en una fecha cargada de simbolismo para ambos, ya que fue el 28 de enero de 2023 cuando se dieron el “sí” en una elegante y discreta ceremonia celebrada en el Pérez Art Museum de Miami, cuidadosamente resguardada del foco mediático.

Al matrimonio acudieron numerosas figuras internacionales como Salma Hayek, Victoria Beckham, Lin-Manuel Miranda, Maluma, Vin Diesel y Daddy Yankee, entre otros. Apenas seis meses después, la pareja daba la bienvenida a su primer hijo, Marco Antonio, nacido en junio de 2023.

La vida familiar de Marc Anthony

Ahora, casi tres años después, la familia Muñiz Ferreira se prepara para crecer nuevamente. Según información difundida por programas de televisión estadounidenses, Nadia Ferreira tendría entre cinco y seis meses de gestación. La noticia se conoce además en la antesala de Premio Lo Nuestro, gala que se celebrará el próximo 19 de febrero y en la que la modelo participará como una de las presentadoras principales.

Equilibrio familiar y laboral

Para Marc Anthony, ícono indiscutible de la música latina y ganador de cuatro premios Grammy, la familia representa su mayor logro personal. El artista es padre de siete hijos y ha expresado en numerosas ocasiones que ellos son su principal motor e inspiración. A lo largo de los años ha formado una familia numerosa fruto de distintas relaciones: Arianna y Alex a quienes adoptó junto a Debbie Rosad, Cristian y Ryan con Dayanara Torres; los mellizos Emme y Max durante su matrimonio con Jennifer Lopez, y, más recientemente, Marco Antonio con Nadia Ferreira. Con la llegada del nuevo bebé, el cantante se prepara para sumar un nuevo integrante a su clan.

Pese a su intensa agenda profesional, Marc Anthony procura organizar su tiempo para estar presente en la vida de sus hijos, con quienes mantiene una relación cercana. Próximamente, el cantautor retomará sus compromisos artísticos con una actuación prevista para el 27 de febrero en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, mientras vive este nuevo capítulo personal centrado en la familia y la espera de su próximo hijo.

