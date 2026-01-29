Hombre finge ser agente del FBI e intenta liberar a Luigi Mangione de cárcel en Nueva York

Un hombre fue detenido en la ciudad de Nueva York tras presentarse en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn haciéndose pasar por agente del FBI con la supuesta intención de liberar a Luigi Mangione, el preso acusado del asesinato del director ejecutivo de la aseguradora UnitedHealthcare. La información está basada en reportes de Associated Press, que citan documentos judiciales y declaraciones oficiales en Estados Unidos.

El incidente ocurrió la noche del 28 de enero de 2026, cuando Mark Anderson, un hombre de 36 años originario de Mankato, Minnesota, llegó a la entrada del centro de detención federal diciendo que tenía una orden judicial firmada por un juez que autorizaba la salida de un recluso.

Al ser cuestionado por funcionarios del penal sobre sus credenciales como agente federal, Anderson mostró únicamente su licencia de conducir de Minnesota, sin identificaciones oficiales del FBI o de otra agencia federal. Ante la imposibilidad de comprobar su identidad, los guardias lo detuvieron de inmediato y alertaron a las autoridades correspondientes.

Hallazgos durante la inspección

Según la denuncia penal que se presentó en su contra, Anderson arrojó varios documentos a los oficiales y afirmó que llevaba armas en su mochila. Tras una inspección, las autoridades encontraron un tenedor para barbacoa y una cuchilla redonda de acero similar a un cortador de pizza, sin que se confirmara la posesión de armas de fuego u otro equipo peligroso.

El hombre fue acusado de suplantar a un agente federal, un delito grave bajo la legislación de Estados Unidos, y se esperaba que hiciera su primera comparecencia ante una corte federal en Brooklyn poco después de su arresto.

Quién es Luigi Mangione

Luigi Mangione, de 27 años, permanece detenido en ese centro mientras enfrenta procesos judiciales estatales y federales por la muerte de Brian Thompson, de 50 años, director ejecutivo de UnitedHealthcare. El asesinato ocurrió el 4 de diciembre de 2024 en Manhattan, y las autoridades lo vinculan con un ataque en la vía pública.

Mangione ha negado su culpabilidad en todos los cargos y su caso ha atraído atención pública, incluyendo apoyo de algunos sectores críticos de la industria de seguros de salud. Su proceso incluye la posibilidad de que fiscales federales busquen la pena de muerte, dependiendo de la admisibilidad de pruebas clave, mientras otros cargos estatales podrían llevar a cadena perpetua.

Hasta ahora no se han publicado detalles públicos sobre algún vínculo directo entre Anderson y Mangione, ni si actuó por encargo de terceros o por motivos personales, y la investigación sobre sus acciones sigue abierta.

