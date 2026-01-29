Felipe Calderón en París: estudiante le grita “asesino” durante un foro político | VIDEO

El expresidente de México Felipe Calderón fue increpado durante un foro político en París, cuando un estudiante le gritó “asesino” mientras participaba como ponente en un espacio de análisis internacional. El momento generó tensión entre los asistentes y fue captado en video por personas presentes en el evento.

De acuerdo con los reportes, el incidente ocurrió mientras Felipe Calderón respondía preguntas del público en la capital francesa. El estudiante interrumpió su intervención con el reclamo verbal, en referencia directa a la guerra contra el narcotráfico emprendida durante su sexenio en México. El exmandatario intentó continuar con su participación mientras el personal del foro controlaba la situación.

“¡Asesino, asesino!”, “¡lárgate!”



Tras el grito, elementos de seguridad y organizadores del evento solicitaron al joven que abandonara el recinto para permitir que el foro continuara con normalidad. No se reportaron agresiones físicas ni la suspensión del acto, aunque el episodio provocó reacciones divididas entre los asistentes.

El señalamiento contra Calderón se suma a críticas recurrentes que enfrenta en espacios públicos fuera de México por las decisiones tomadas durante su gobierno, particularmente por la estrategia de seguridad implementada entre 2006 y 2012, la cual dejó miles de víctimas y sigue siendo objeto de debate académico y político.

Hasta el momento, el expresidente no ha emitido una postura oficial sobre el incidente ocurrido en París. Tampoco las autoridades locales han informado sobre alguna acción legal derivada del hecho, que se mantuvo como una protesta verbal dentro de un foro de carácter político.