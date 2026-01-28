Pronóstico clima Ciudad de México: jueves 29 de enero

La Ciudad de México mantendrá el ambiente frío y bajas temperaturas mañana jueves 29 de enero de 2026 por la masa de aire polar y la llegada del frente frío 31 (FF 31). Ante la doble alerta por temperaturas frías emitida para ese día, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ha recomendado el cuidado especial de poblaciones vulnerables como niños y adultos mayores para prevenir enfermedades respiratorias.

Para las alcaldías de Milpa Alta y Tlalpan se ha activado formalmente la alerta amarilla, previendo que el termómetro registre valores de entre 4 y 6 grados centígrados

Se estima que el periodo de mayor enfriamiento ocurra entre las 03:00 de la madrugada y las 08:00 horas del jueves, cuando se recomienda extremar precauciones

Por la tarde el termómetro ascenderá hasta alcanzar una máxima de 24 grados centígrados, aunque algunas zonas podrían reportar picos de hasta 27 grados hacia las 16:00 horas

Se registrarán rachas de viento constantes que promediarán los 28 kilómetros por hora, con ráfagas máximas que se intensificarán durante el horario vespertino

La probabilidad de lluvia para este jueves se mantiene en un 0 por ciento en la mayoría de las demarcaciones, prevaleciendo un ambiente predominantemente seco pero ventoso

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 29/01/2026, en las demarcaciones: @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/og4Hv2oJ7q — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 28, 2026

¿Cuál es el pronóstico a nivel nacional?

El Servicio Meteorológico Nacional ha confirmado que el frente frío 30 continúa generando efectos en el norte del país, mientras que el ingreso inminente de los frentes fríos 31 y 32, junto a una masa de aire polar, intensificará las condiciones de tiempo severo. Esta combinación de fenómenos provocará lluvias fuertes, heladas y la probabilidad de nevadas en estados como Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas, extendiendo gradualmente un marcado descenso térmico hacia las entidades de la Mesa Central y el litoral del Golfo de México.

Recomendaciones

Utilizar al menos tres capas de ropa, preferentemente de materiales como algodón o lana, para mantener el calor corporal de manera eficiente

Se sugiere proteger la piel del frío utilizando crema para hidratarla, evitando así la resequedad y las posibles grietas causadas por el viento

Se aconseja evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura, especialmente al salir de lugares cerrados o cálidos hacia el ambiente exterior

Se recomienda ingerir abundante agua para mantener una buena hidratación y consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C para fortalecer las defensas naturales

Se aconseja lavarse las manos con frecuencia o utilizar gel antibacterial como medida de higiene para prevenir la propagación de virus estacionales

Se sugiere que si se presenta algún malestar físico o síntoma de enfermedad respiratoria, se acuda de inmediato al centro de salud más cercano para recibir atención profesional

En caso de utilizar calentadores o chimeneas en el hogar, se debe asegurar mantener una ventilación adecuada para evitar la acumulación de gases peligrosos

Se debe brindar protección especial a los sectores más vulnerables, incluyendo a niñas, niños, personas de la tercera edad y mujeres embarazadas

Se aconseja mantener al día el esquema de vacunación, incluyendo las dosis correspondientes contra covid-19, influenza y neumococo

Se debe resguardar a las mascotas del frío intenso; evitar dejarlas a la intemperie y procurar que tengan un lugar cálido para descansar

Ante cualquier situación de emergencia o incidente derivado del clima, se recomienda comunicarse a los teléfonos 911, al Locatel 55 5658 1111 o directamente a la SGIRPC al 55 5683 2222

El Gobierno de la Ciudad de México reitera su compromiso con la seguridad de todos los capitalinos y recuerda que la vigilancia meteorológica será continua durante las próximas 24 horas. Mantenerse informado y seguir estas indicaciones preventivas ayudará a minimizar los riesgos asociados a la temporada de frentes fríos que afecta al territorio nacional.