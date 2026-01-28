Por violencia vicaria vinculan a proceso a mujer en Coahuila: es el segundo caso en México

La violencia vicaria es aquella que se ejerce a través de terceros para dañar a la mujer. / ADragan

Por primera vez en Coahuila un juez vinculó a proceso a una mujer, identificada como Esthela “N”, por el delito de violencia vicaria en su modalidad física y psicológica cometida en contra de sus hijos y su exesposo Johny Robles.

El juzgador consideró que hay suficientes pruebas para procesar a la mujer por la negación reiterada del contacto entre el padre y sus hijos, además de la existencia de conductas para romper la relación padre-hijo, como lo denunció su expareja.

¿Qué pasará con la mujer de Coahuila vinculada por violencia vicaria?

El juez de control dio dos meses para la investigación complementaria del caso y mientras Esthela “N” deberá ir a firmar cada mes en el estado de Colima, donde reside.

Sin embargo, mantendrá la custodia de los menores ya que le fue otorgada por un juez familiar, tema en el que el juez de control no tiene jurisdicción.

La defensa de la mujer adelantó que impugnará la resolución y aseguró que su exesposo es quien sí cuenta con antecedentes de violencia vicaria y le genera temor.

Al pronunciarse sobre el caso, el Frente Nacional contra Violencia Vicaria señaló “preocupación por la vinculación a proceso de la Dra. Estela De Casso, mujer que ha vivido violencia por parte de su ex esposo y que, como consecuencia directa de ello, enfrenta hoy una serie de denuncias impulsadas por su agresor”.

¿Cómo se castiga la violencia vicaria en Coahuila?

El Código Penal del estado de Coahuila establece penas que van de los seis meses a seis años de prisión por el delito de violencia familiar, además de la pérdida de derechos sobre los hijos como restricciones al régimen de visitas y patria potestad.

Violencia Vicaria qué es / Long Visual Press Ampliar

¿Qué es la violencia vicaria?

El dictamen para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia aprobado en marzo de 2023 por la Cámara de Diputados, define la violencia vicaria como:

“Cualquier acción u omisión dirigida contra hijas, hijos, familiares o allegados con el objetivo de causar perjurio o daño a una mujer. Ya sea que se tenga o se haya tenido relación de matrimonio, concubinato o se haya mantenido una relación de hecho con el agresor, incluso aunque no compartan el mismo domicilio”.

Se manifiesta a través de: