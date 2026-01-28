Nicholas Sparks: El maestro del romance y el misterio que nos enseña que el amor no es fácil

Hablar de Nicholas Sparks es hablar del arquitecto de los suspiros y las lágrimas de millones de lectores alrededor del mundo. Con más de 100 millones de copias vendidas y 11 adaptaciones cinematográficas que se han vuelto clásicos modernos (como The Notebook y A Walk to Remember), Sparks ha demostrado que nadie entiende la fragilidad del corazón humano como él. El autor de bestsellers mundiales conversa con Martha Debayle sobre su nueva obra "Remain“, un giro sobrenatural que explora hasta dónde estamos dispuestos a llegar por no olvidar a quienes amamos.

Una colaboración de titanes: Sparks y Shyamalan

Lo que hace a Remain una obra única es la sinergia creativa detrás de ella. Para esta historia, Sparks colaboró con el aclamado director y guionista M. Night Shyamalan, conocido por giros de tuerca magistrales en películas como El Sexto Sentido.

Esta alianza de mentes brillantes ha dado como resultado una novela envolvente e íntima, pero cargada de un suspenso que invita al lector a cuestionar cuánto de nuestro pasado define quiénes somos. Es una historia que avanza entre sentimientos profundos y revelaciones inesperadas, manteniendo la esencia emocional de Sparks pero con la tensión narrativa característica de Shyamalan.

¿Qué esperar de “Remain”?

La sinopsis nos sumerge en una trama donde los personajes son complejos y los secretos marcan el ritmo de sus vidas. Remain explora una premisa poderosa: ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por no olvidar a quienes amamos?

A diferencia de sus obras anteriores donde los obstáculos suelen ser la distancia, la enfermedad o las diferencias sociales, en esta nueva entrega el obstáculo adquiere una dimensión sobrenatural. Sparks nos recuerda que el amor no es fácil, no solo por lo que vivimos con el otro, sino por la lucha interna de retener la memoria de lo que fuimos. Es una lectura ideal para quienes buscan una historia que no solo les mueva las fibras sensibles, sino que los mantenga conectados y con la intriga a flor de piel hasta la última página.

El legado de un contador de historias

Durante la entrevista, quedó claro que la fórmula del autor sigue vigente porque se basa en la autenticidad de las emociones. Aunque la trama de Remain juegue con elementos fuera de lo común, el núcleo sigue siendo el mismo: la conexión humana.

Para los que han crecido leyendo sus historias o viendo sus películas, este libro representa una evolución necesaria. Es la prueba de que el romance puede reinventarse sin perder la capacidad de hacernos creer en segundas oportunidades o en amores que trascienden incluso lo que podemos explicar racionalmente.

“Remain”, editado por Random House, ya se encuentra disponible en librerías físicas y tiendas digitales para todos aquellos que estén listos para descubrir que, en el universo de Sparks, el amor siempre vale el riesgo, incluso cuando el camino se torna misterioso.