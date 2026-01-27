VIDEO: Alcalde sobrevive a ataque con lanzacohetes RPG a plena luz del día en calles de Filipinas

Un alcalde de Filipinas sobrevivió a un ataque con RPG captado por cámaras de seguridad.

Un alcalde de Filipinas sobrevivió a un ataque armado con un lanzacohetes RPG contra su vehículo oficial, ocurrido el pasado domingo 25 de enero a plena luz del día. El atentado quedó registrado por cámaras de seguridad y ha generado una fuerte reacción de las autoridades locales y regionales.

Las imágenes, difundidas por la municipalidad de Shariff Aguak, muestran el momento exacto del ataque contra el alcalde Akmad Ampatuan. En el video se observa cómo un hombre armado desciende de una camioneta, se agacha en medio de la calle y dispara un arma antitanque directamente contra el vehículo en el que se desplazaba el funcionario.

#BREAKING | 🇵🇭 — Philippine Mayor Survives RPG Ambush



Shariff Aguak Mayor Akmad Ampatuan escaped unharmed after gunmen ambushed his convoy in Maguindanao del Sur, Philippines, on January 25, 2026.



Attackers fired a rocket-propelled grenade (RPG) that struck his armored Toyota… pic.twitter.com/odfT6N9l3f — The Global Eye (@TGEThGlobalEye) January 26, 2026

Desde otro ángulo captado por el sistema de videovigilancia, se aprecia el impacto del proyectil sobre una camioneta negra, lo que provocó una explosión y daños visibles en la unidad. A pesar de la violencia del ataque, el alcalde logró salir ileso.

En un comunicado emitido el lunes, el gobierno regional informó que Akmad Ampatuan no sufrió lesiones, aunque dos integrantes de su equipo de seguridad resultaron heridos y recibieron atención médica. Las autoridades no detallaron la gravedad de las lesiones, pero confirmaron que ambos se encontraban fuera de peligro.

Omoh!



A mayor in the Philippines, Shariff Aguak, survived a third assassination attempt after his convoy was targeted with an RPG.



Wait for it… pic.twitter.com/kYJZ6BRjqH — GIDI (@Gidi_Traffic) January 26, 2026

El gobierno local indicó que la policía inició de inmediato un operativo para identificar y capturar a los responsables del atentado, considerado uno de los más graves registrados recientemente contra una autoridad municipal en la región.

Horas después, medios locales filipinos reportaron que tres sospechosos fueron abatidos durante un enfrentamiento con un equipo conjunto del Ejército y la policía, desplegado como parte de las acciones de respuesta tras el ataque.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el móvil del atentado, mientras se reforzó la seguridad en la zona y alrededor de funcionarios locales, ante el temor de nuevos hechos de violencia.