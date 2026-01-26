Sentimental Value, la cinta noruega con todos sus actores nominados al Oscar

El anuncio de las nominaciones al Oscar 2026 no pudo comenzar de mejor manera para Sentimental Value. La cinta noruega fascino tras su recorrido por Europa y llego a la cúspide las celebraciones norteamericanas, con 9 nominaciones a los premios Oscar.

Esta callada y conmovedora cinta lograr traspasar la barrera internacional y llevarse múltiples y merecidas nominaciones en medio de nominadas locales tales como F1 o One Battle After Another.

Ampliar

Reacciones del cast

Los primeros dos nombres pronunciados por la presentadora Danielle Brooks fueron los de Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas, ambas nominadas a Mejor Actriz de Reparto. De manera simbólica y alfabética, la película abrió la lista, marcando desde el inicio una jornada histórica.Las reacciones del elenco y el equipo no tardaron en llegar. En un encuentro realizado en Oslo, Noruega, varios miembros clave del proyecto se reunieron para seguir el anuncio de las nominaciones. Allí estuvo presente Inga Ibsdotter Lilleaas, mientras que el director Joachim Trier y el actor Stellan Skarsgård, ambos también nominados, participaron a través de Zoom.

Ampliar

Skarsgård, veterano del cine europeo y hollywoodense, hizo historia al convertirse en el primer actor nominado como Mejor Actor de Reparto por una producción internacional, un hecho sin precedentes en los premios de la Academia.

Por su parte, la nominada a Mejor Actriz Principal, Renate Reinsve, fue captada en un emotivo abrazo con el cineasta noruego Halfdan Ullmann Tønde,l nieto de Liv Ullmann e Ingmar Bergman, quien la dirigió en Armand (ganadora en Cannes 2024). En el video, Reinsve casi derrama su copa de champagne, visiblemente emocionada.

Ibsdotter Lilleaas, en tanto, celebró su nominación abrazando a su hijo pequeño, un momento íntimo que refleja el salto internacional que la actriz de teatro y televisión ha logrado gracias a esta película.

Ampliar





Comenzar el día con nueve nominaciones ya es destacable, pero Sentimental Value fue más allá. Junto con The Secret Agent de Brasil, marcó un hito histórico: 2026 es el primer año en que interpretaciones de películas internacionales y mayormente no habladas en inglés están nominadas en las cuatro categorías actorales del Oscar. Recordemos que el año pasado Brasil se llevo su primera estatuilla dorada con “Im Still Here” de Walter Salles.

Como Luthe Rael en Andor o como Gustav Borg: Skarsgård demuestra su inmenso talento

Stellan Skarsgård volvió a hacer historia al recibir la primera nominación al Oscar como Actor de Reparto por una actuación en una película internacional. En declaraciones , el actor confesó que no había dimensionado inicialmente el impacto de su nominación. También expresó su satisfacción por las nueve nominaciones del filme, ya que permitirán que el equipo continúe unido durante la campaña:

“Significa que mantendremos juntos este circo ambulante que llevamos recorriendo desde hace seis meses”.

Ampliar

Skarsgård comentó entre risas que aún no había podido hablar con sus compañeros nominados debido a la avalancha de mensajes:

“Mi teléfono está bloqueado. Es horrible, no para de sonar”.

El actor también reflexionó sobre su recuperación tras el derrame cerebral sufrido en 2022. Reconoció que la nominación lo ayudó a sentir que su carrera vuelve a estar en equilibrio:

“Tuve muchas dudas después del derrame. Trabajar en Andor y Dune fue como caminar sobre el filo de un cuchillo. Pero la esencia de la actuación sobrevivió”.

Ampliar

La primera nominación para Elle Fanning

Elle Fanning, de 27 años, vivió un momento profundamente emotivo al recibir su primera nominación al Oscar como Mejor Actriz de Reparto. La noticia la encontró en casa, rodeada de su madre, abuela, hermana y tía, en una celebración cargada de lágrimas, abrazos y emoción. La actriz ha estado en la industria prácticamente desde los 2 años y se ha hecho de un nombre prácticamente inolvidable en la industria.

Ampliar

Durante el Festival Internacional de Cine de Toronto, Fanning ya había hablado del desafío de interpretar a Rachel Kemp, una actriz estadounidense que lucha por ser reconocida. Definió el papel como “muy meta”, al encontrar paralelismos con su propia carrera. Destacó además el enfoque íntimo de Joachim Trier, quien permitió que el elenco aportara experiencias personales a la narrativa.

¿De qué se trata Sentimental Value?

Dirigida por Joachim Trier, la película sigue la historia de las hermanas Nora y Agnes, quienes, tras la muerte de su madre, se reencuentran con su distanciado padre, Gustav, un antiguo y carismático director de cine.

Ampliar

El drama noruego explora el duelo, la reconstrucción de vínculos familiares y las heridas del pasado. Gustav ofrece a Nora, actriz de teatro, un papel en su nueva película basado en ella misma, pero ella lo rechaza. Poco después descubre que el rol fue entregado a una joven estrella de Hollywood, lo que intensifica el conflicto cuando ambas hermanas comprenden que la película está basada en su historia familiar.

Con una duración de 135 minutos y una recepción crítica extraordinaria, Sentimental Value se ha consolidado como una de las películas más destacadas de la temporada.

Su recorrido y conquista en el cine europeo

En su estreno mundial en el Festival de Cannes, Sentimental Value recibió una ovación de pie de 15 minutos, la más larga del certamen ese año. Protagonizada por Skarsgård, Fanning y Renate Reinsve, la película se convirtió rápidamente en favorita para la Palma de Oro.

Ampliar

El filme arrasó en los 38 Premios del Cine Europeo, donde obtuvo seis galardones, incluidos Mejor Película, Dirección, Actor, Actriz, Guion y Banda Sonora. Durante la gala, Trier defendió el valor del arte como herramienta de empatía frente a la polarización social.

Stellan Skarsgard holds the European Actor award and Renate Reinsve holds the European Actress award, at the 2026 European Film Awards in Berlin, Germany, January 17, 2026. REUTERS/Nadja Wohlleben / Nadja Wohlleben Ampliar

Desde su consagración en Cannes, la película acumuló ocho nominaciones a los Globos de Oro, llevándose el premio a Mejor Actor de Reparto para Skarsgård.

Todas sus nominaciones

Sentimental Value obtuvo 9 nominaciones al Oscar 2026, un hecho histórico para una película de habla no inglésa:

Mejor Película

Mejor Director : Joachim Trier

: Joachim Trier Mejor Guion Original

Mejor Montaje

Mejor Actriz Principal : Renate Reinsve

: Renate Reinsve Mejor Actor de Reparto : Stellan Skarsgård

: Stellan Skarsgård Mejor Actriz de Reparto : Inga Ibsdotter Lilleaas

: Inga Ibsdotter Lilleaas Mejor Actriz de Reparto: Elle Fanning

Sentimental Value no solo se consolida como una de las películas más importantes del año, sino que también marca un punto de inflexión para el cine internacional dentro de la industria hollywoodense. Sus nueve nominaciones al Oscar, el reconocimiento histórico a interpretaciones no habladas en inglés y el impacto emocional que ha generado tanto en festivales como en la audiencia confirman la fuerza de una obra íntima y universal.

Ampliar

La película de Joachim Trier demuestra que las historias familiares, contadas con sensibilidad, honestidad y profundidad artística, pueden trascender fronteras y lenguajes. Con un elenco en estado de gracia, Sentimental Value no solo aspira a premios, sino que reafirma el valor del cine como espacio de empatía, memoria y encuentro humano.

