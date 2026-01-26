Pronóstico clima Ciudad de México: martes 27 de enero

La Ciudad de México mantendrá el ambiente frío y bajas temperaturas mañana martes 27 de enero de 2026 por la tercera tormenta invernal y el paso del frente frío 30. Ante la doble alerta por temperaturas frías emitida para ese día, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ha recomendado el cuidado especial de poblaciones vulnerables como niños y adultos mayores para prevenir enfermedades respiratorias.

¿Cuál será el clima de mañana martes 27 de enero en la CDMX?

En Tlalpan y Milpa Alta se ha activado la alerta naranja, previéndose temperaturas mínimas críticas de entre 1 y 3 grados centígrados

El resto de la capital, que incluye a las catorce alcaldías restantes, se encuentra bajo alerta amarilla por un pronóstico de temperaturas de entre 4 y 6 grados centígrados

Durante la mañana el cielo se mantendrá mayormente despejado a medio nublado, lo que permitirá un ascenso gradual de la temperatura conforme avance el día

¿Cuál es el pronóstico a nivel nacional?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se han registrado heladas históricas y nevadas en estados como Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. En la región central del país, el ambiente frío a muy frío persistirá durante las mañanas y noches, mientras que en las costas del Golfo de México se anticipa un evento de Norte prolongado con rachas de viento que podrían superar los 60 kilómetros por hora, manteniendo a la mayor parte del territorio nacional bajo vigilancia climática estrecha.

Recomendaciones