  • 26 ENE 2026, Actualizado 22:43

Pronóstico clima Ciudad de México: martes 27 de enero

CDMX bajo alerta total por frío intenso y heladas tras el paso del frente frío 30

Pronóstico clima Ciudad de México: martes 27 de enero / EITAN ABRAMOVICH

Lucía Bucio

La Ciudad de México mantendrá el ambiente frío y bajas temperaturas mañana martes 27 de enero de 2026 por la tercera tormenta invernal y el paso del frente frío 30. Ante la doble alerta por temperaturas frías emitida para ese día, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ha recomendado el cuidado especial de poblaciones vulnerables como niños y adultos mayores para prevenir enfermedades respiratorias.

¿Cuál será el clima de mañana martes 27 de enero en la CDMX?

  • En Tlalpan y Milpa Alta se ha activado la alerta naranja, previéndose temperaturas mínimas críticas de entre 1 y 3 grados centígrados
  • El resto de la capital, que incluye a las catorce alcaldías restantes, se encuentra bajo alerta amarilla por un pronóstico de temperaturas de entre 4 y 6 grados centígrados
  • Durante la mañana el cielo se mantendrá mayormente despejado a medio nublado, lo que permitirá un ascenso gradual de la temperatura conforme avance el día

¿Cuál es el pronóstico a nivel nacional?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se han registrado heladas históricas y nevadas en estados como Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. En la región central del país, el ambiente frío a muy frío persistirá durante las mañanas y noches, mientras que en las costas del Golfo de México se anticipa un evento de Norte prolongado con rachas de viento que podrían superar los 60 kilómetros por hora, manteniendo a la mayor parte del territorio nacional bajo vigilancia climática estrecha.

Recomendaciones

  • Utilizar al menos tres capas de ropa, preferentemente de materiales como algodón o lana, para mantener el calor corporal de manera eficiente
  • Se sugiere proteger la piel del frío utilizando crema para hidratarla, evitando así la resequedad y las posibles grietas causadas por el viento
  • Se aconseja evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura, especialmente al salir de lugares cerrados o cálidos hacia el ambiente exterior
  • Se recomienda ingerir abundante agua para mantener una buena hidratación y consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C para fortalecer las defensas naturales
  • Se aconseja lavarse las manos con frecuencia o utilizar gel antibacterial como medida de higiene para prevenir la propagación de virus estacionales
  • Se sugiere que si se presenta algún malestar físico o síntoma de enfermedad respiratoria, se acuda de inmediato al centro de salud más cercano para recibir atención profesional
  • En caso de utilizar calentadores o chimeneas en el hogar, se debe asegurar mantener una ventilación adecuada para evitar la acumulación de gases peligrosos
  • Se debe brindar protección especial a los sectores más vulnerables, incluyendo a niñas, niños, personas de la tercera edad y mujeres embarazadas
  • Se aconseja mantener al día el esquema de vacunación, incluyendo las dosis correspondientes contra covid-19, influenza y neumococo
  • Se debe resguardar a las mascotas del frío intenso; evitar dejarlas a la intemperie y procurar que tengan un lugar cálido para descansar
  • Ante cualquier situación de emergencia o incidente derivado del clima, se recomienda comunicarse a los teléfonos 911, al Locatel 55 5658 1111 o directamente a la SGIRPC al 55 5683 2222

