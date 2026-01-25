Joe Keery protagoniza Alerta Extinción junto a Liam Neeson en cine

La película Alerta Extinción, protagonizada por Joe Keery —famoso por Stranger Things— junto al veterano actor Liam Neeson, llega a las salas de cine de México el 29 de enero de 2026 con un estreno que combina acción, tensión biológica y humor en una trama que se perfila como uno de los estrenos más esperados del año.

La cinta, basada en la producción internacional Cold Storage, sigue a un grupo de personajes que deben contener una amenaza biológica descontrolada tras una fuga peligrosa, en una mezcla de género que combina suspense con momentos de comedia negra y acción trepidante.

¿De qué trata Alerta Extinción Joe Keery?

En Alerta Extinción, Joe Keery interpreta a Travis, un joven atrapado en una misión imposible cuando un organismo altamente peligroso escapa de un laboratorio secreto, obligando a personajes diversos a unirse para detener la amenaza antes de que provoque un desastre global. A su lado está Liam Neeson como un exagente especializado en bioterrorismo, que aporta experiencia y acción al conflicto central de la trama.

Dónde ver Alerta extinción de Joe Keery en México

Alerta Extinción podrá disfrutarse en varias salas de Cinemex, cadena de cines con presencia nacional en México:

Cinemex CDMX y Área Metropolitana:

• Cinemex Polanco• Cinemex Montecito• Cinemex Universidad• Cinemex San Antonio• Cinemex Loreto• Cinemex Legaria

Otros complejos destacados:

• Cinemex Los Reyes (Oriente)• Cinemex Galerías (Ciudad de México)• Cinemex CoapaConsulta horarios y funciones disponibles en la cartelera de cada sala de Cinemex para aprovechar el estreno de este thriller que busca atraer tanto a fanáticos del cine de acción como a seguidores de las carreras de Keery y Neeson.