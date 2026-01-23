Anuel AA provoca polémica por referencias al CJNG y cárteles mexicanos en su música

El trapero puertorriqueño Emmanuel Gazmey, conocido como Anuel AA, se encuentra nuevamente en el centro de la conversación por incluir referencias, tanto al Cártel de Sinaloa como al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en su música. Medios nacionales han señalado que algunas de sus letras y colaboraciones con exponentes de narcocorridos evocan figuras, territorios y símbolos asociados con el crimen organizado.

Canciones recientes como LOKiTA y Little Demon otras colaboraciones con artistas mexicanos incluyen menciones a líderes del narcotráfico como “El Mencho” y alusiones a cárteles de Sinaloa y Jalisco. En ellos, se incorporan fragmentos de narcocorridos tradicionales, reforzando un estilo que combina trap urbano con elementos de la música regional mexicana.

El antecedente

En octubre de 2025, la atención mediática sobre Anuel AA aumentó tras un ataque armado en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico, lugar donde el artista estaba programado para presentarse. Aunque no hubo heridos, se viralizaron rumores en redes sociales que intentaban vincularlo con el hecho. Autoridades locales confirmaron que no existe evidencia de relación directa con el incidente.

El historial legal de Anuel también ha sido parte del debate público. En 2016 cumplió una condena por posesión ilegal de armas en Puerto Rico, antecedente que, combinado con las temáticas de sus letras, refuerza la percepción de un estilo musical “de calle” que provoca críticas sobre la posible glorificación de la violencia y el crimen organizado.

El fenómeno en la música urbana

El caso de Anuel AA refleja una tendencia más amplia en el trap y reguetón latino, donde la violencia, las armas y el narcotráfico se integran a las letras como elementos estilísticos y culturales. Especialistas en música y sociología advierten que, aunque las referencias pueden ser literales, no necesariamente implican vínculos reales con organizaciones criminales, pero sí generan debate sobre los límites entre la expresión artística y la apología del delito.