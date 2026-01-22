Lidya Valdivia no estaba embarazada: La encuentran viva tras reportarse su desaparición en Puebla

Lidya Valdivia fingió su embarazo, de acuerdo con la información que dio la Fiscalía de Puebla luego de encontrarla sana y con vida.

Lidya Valdivia Juárez, la joven de 28 años reportada como desaparecida con 9 meses de embarazo, fue localizada con vida y sin signos de un embarazo reciente.

Así lo informó la Fiscalía General del Estado de Puebla, a 4 días que se reportó la desaparición de la joven, quien compartió con su familia que dos hombres en una moto y un auto comenzaron a seguirla cuando manejaba de la ciudad de Puebla al municipio de Acajete.

Lidya Valdivia envió esta fotografía del auto y la motocicleta con dos hombres a bordo que la perseguían. Ampliar

¿Dónde encontraron a Lidya Valdivia?

La Fiscalía informó que Lidya, quien es madre de dos niños, fue localizada en el municipio de Tepetlixpa, Estado de México, la tarde de este 22 de enero de 2026, “sin datos de un embarazo reciente”.

Para ubicarla, las autoridades llevaron a cabo 50 acciones, entre entrevistas a familiares y amigos de la mujer, revisión de grabaciones de video y la solicitud de las sábanas de llamadas de su teléfono.

Investigarán a Lidya y a su familia

La fiscal de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, declaró a medios estatales que no se descarta investigar a Lidya y a sus familiares por falsedad de declaraciones, lo que podría derivar en un tema legal.

“Podría configurarse algún ilícito. Tenemos que hacer las indagatorias pertinentes y, si se configura, por supuesto que iniciaremos las investigaciones correspondientes”.

Por ahora, la mujer deberá declarar ante la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas a su llegada a Puebla.

Redes exigen que se castigue a Lidya y su familia

En la publicación que originó la búsqueda, usuarios reclaman que se castigue a la mujer de 28 años y lamentaron que se utilizaran los recursos de la Fiscalía cuando hay casos de mujeres realmente desaparecidas.