Lidya Valdivia no estaba embarazada: La encuentran viva tras reportarse su desaparición en Puebla
La Fiscalía de Puebla informó que Lydia, de 28 años, fue localizada sana y salva a 4 días de su desaparición
Lidya Valdivia Juárez, la joven de 28 años reportada como desaparecida con 9 meses de embarazo, fue localizada con vida y sin signos de un embarazo reciente.
Así lo informó la Fiscalía General del Estado de Puebla, a 4 días que se reportó la desaparición de la joven, quien compartió con su familia que dos hombres en una moto y un auto comenzaron a seguirla cuando manejaba de la ciudad de Puebla al municipio de Acajete.
¿Dónde encontraron a Lidya Valdivia?
La Fiscalía informó que Lidya, quien es madre de dos niños, fue localizada en el municipio de Tepetlixpa, Estado de México, la tarde de este 22 de enero de 2026, “sin datos de un embarazo reciente”.
Para ubicarla, las autoridades llevaron a cabo 50 acciones, entre entrevistas a familiares y amigos de la mujer, revisión de grabaciones de video y la solicitud de las sábanas de llamadas de su teléfono.
Investigarán a Lidya y a su familia
La fiscal de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, declaró a medios estatales que no se descarta investigar a Lidya y a sus familiares por falsedad de declaraciones, lo que podría derivar en un tema legal.
“Podría configurarse algún ilícito. Tenemos que hacer las indagatorias pertinentes y, si se configura, por supuesto que iniciaremos las investigaciones correspondientes”.
Por ahora, la mujer deberá declarar ante la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas a su llegada a Puebla.
Redes exigen que se castigue a Lidya y su familia
En la publicación que originó la búsqueda, usuarios reclaman que se castigue a la mujer de 28 años y lamentaron que se utilizaran los recursos de la Fiscalía cuando hay casos de mujeres realmente desaparecidas.
- Yo también deseo que aparezca pero para que se vaya directo a la carcel por mentirosa. En lo que anduvo disque desaparecida encontraron a 2 o 3 chicas muertas en el estado de puebla que poca
- Si esto es cierto que mala onda de la señora, cuando hay tanta mujeres y hombres desaparecidos y que no se les da el apoyo necesario, y por un problema mental de esta señora se moviera tanto, no es justo.
- Falso su embarazo y su desaparición? Que mal que por casos como esté dejen de buscar a personas que si están perdidas
- Díganme como será la disculpa, pública o tendrán consecuencias por hacer este teatro
- Si es cierto que no está embarazada ojalá y le den un castigo por sus mentiras, por las malas decisiones que tomo y que lamentablemente el ponerle atención a su caso dejaron a un lado la búsqueda de otras personas que verdaderamente si están desaparecidas.
- Que pena que se hayan prestado a esto, cuando hay tantas mujeres, niñas, niños y hombres que realmente están desaparecidos y que no tuvieron este apoyo. Este tipo de casos merecen catalogar como delito, ya que muchos de los recursos destinados a esta búsqueda, se pudieron destinar a quien de verdad lo necesita y quizá se podía haber encontrado a alguien.
- El gobierno no se toma en serio los casos de los desaparecidos, con lo que hizo tu hermana ahora con más razón van a decir que son ausencias voluntarias.