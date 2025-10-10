Mr Beast prepara la ‘Creator Cup’ para 2026 en el Azteca, pretende invitar a influencers y leyendas del deporte

El youtuber más grande del planeta, MrBeast, acaba de anunciar una alianza con TelevisaUnivision para crear la iniciativa ‘Road to Beast Cup’ (El camino a la Copa Beast).

Mr Beast en el Azteca / Cooper Neill Ampliar

El creador de contenido y empresario dijo que combinará el fútbol, entretenimiento digital y acción social, mezclando todo en un solo evento que nos llevará directo al verano de 2026. Así que te contamos todo para que tengas tiempo de prepararte porque el Estadio Azteca (ahora Estado Banorte) de la Ciudad de México será testigo de algo nunca antes visto.

La ‘Creator Cup 1v1’: Influencers y leyendas del fútbol, cara a cara

Imagina ver a los creadores de contenido más virales del mundo en un partido con auténticas leyendas del fútbol. Sí, ¡todo eso sucederá en el mismísimo Estadio Azteca!

La idea es simple, pero emocionante y es que se trata de un mini-torneo que mezclará el show espectacular de MrBeast con la pasión futbolera.

La meta es llevar el deporte más popular del mundo a la audiencia digital de una forma completamente nueva. Esta colaboración global se distribuirá a través de todas las plataformas de MrBeast y TelevisaUnivision (incluyendo su servicio de streaming ViX), así que la mayoría podrán verlo. Es la combinación perfecta entre la cultura gamer, la pasión del fútbol y el alcance de los medios masivos.

Mr Beast canchas / Thomas Barwick Ampliar

Un gol por la comunidad: El impacto social del ‘Road to Beast Cup’

Pero ojo, la ‘Beast Cup’ no es solo espectáculo y entretenimiento. Muy al estilo MrBeast y lo que muchos describen como su brazo “filantrópico”, el proyecto tiene un fin benéfico cual es utilizar su plataforma para generar un impacto positivo duradero.

El torneo servirá para recaudar dinero y construir o rehabilitar canchas de fútbol en diferentes países. Por ejemplo, en México, la colaboración ya tiene planeado un proyecto que incluye la construcción de una escuela y una cancha de fútbol en las cercanías de la capital, además de la remodelación de diez canchas más en comunidades locales.

Los organizadores comentaron que esto se trata de usar la viralidad y el amor por el fútbol para que “la bondad se haga viral”. ¡Un verdadero ejemplo de cómo el entretenimiento puede patear balones y cambiar vidas al mismo tiempo!