Bajo fuerte operativo, “El Botox” llega a la FEMDO; ¿De qué se le acusa?

La Fiscalía General de la República confirmó que Carlos Alejandro, alias “El Botox”, líder criminal de la organización delictiva “Los Blancos de Troya”, vinculada al homicidio del líder limonero de Michoacán, Bernardo Bravo, se encuentra a disposición del Ministerio Público de la Federación en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde se le tomará declaración. Cuenta con siete órdenes de aprehensión por homicidio calificado y extorsión agravada.

Bajo un fuerte dispositivo de seguridad de la Marina y la Guardia Nacional, se prevé que en las próximas horas sea trasladado a un penal federal de alta seguridad.

“El Botox” también fue sometido a un examen médico legista y a un proceso de confirmación de identidad. Agentes investigadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizaron su traslado del hangar de fuerzas federales a la FEMDO.

En un operación conjunta de @Defensamx1 @SEMAR_mx @SSPCMexico @FiscaliaMich y autoridades del estado de Michoacán fue detenido el Carlos Alejandro N “Botox” objetivo prioritario y generador de violencia en Michoacán. Principal extorsionador de limoneros y responsable de varios… pic.twitter.com/HlpOlEqwVt — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 22, 2026

¿Dónde y cómo se realizó la detención?

Carlos Alejandro, alias “El Botox”, fue detenido por integrantes del gabinete de seguridad federal en una comunidad del municipio de Buenavista, Michoacán, en la región de Tierra Caliente, donde mantenía vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Informes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana refieren que “El Botox” es líder de la célula criminal conocida como Los Troyanos, con presencia en los municipios de Aguililla, Apatzingán, Buenavista, Chinicuila, Churumuco, Coalcomán, Gabriel Zamora, Múgica, Parácuaro y Tepalcatepec. Su principal bastión se localiza en la comunidad de Cenobio Moreno, en Apatzingán.

🛑🛑 La captura y el traslado de César Alejandro Sepúlveda alias “El Botox”.

Tenía 7 órdenes de aprehensión, la más recientes del 6 de noviembre por el asesinato del líder limonero de Michoacán.

Fue detenido en Santa Ana Amatlán, municipio de Buenavista. pic.twitter.com/QI2jWlV60c — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) January 22, 2026

¿Qué delitos se le atribuyen a la organización criminal?

Entre las principales actividades de “El Botox” y su célula Los Troyanos se encuentra el cobro de piso y el secuestro de productores y empacadores de limón, así como de otros productos en la región de Tierra Caliente. Derivado de estas actividades, rompió la alianza con Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”, quien pretendía liderar dichas extorsiones.

La Fiscalía de Michoacán mantenía vigente una ficha de recompensa que ofrecía 100 mil pesos por información que condujera a su captura.

