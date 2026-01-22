Acta de nacimiento certificada en CDMX 2026: guía para descargar y precio actual

Obtener una copia certificada del acta de nacimiento en la Ciudad de México es un trámite que puedes hacer completamente en línea con validez oficial para cualquier trámite escolar, laboral o administrativo.

El proceso es rápido, está disponible los 365 días del año y las 24 horas del día, siempre que tengas tu CURP a la mano y sigas los pasos en el portal oficial del Gobierno de México.

Paso a paso: descarga de tu acta certificada

Accede al portal oficial: Ingresa al sitio seguro del gobierno para actas de nacimiento en línea ( www.gob.mx/ActaNacimiento ). Introduce tu CURP: Captura tu Clave Única de Registro de Población y confirma que tus datos personales coinciden con los registros oficiales. Realiza el pago: Una vez verificados tus datos, realiza el pago correspondiente con tarjeta de crédito o débito o bien genera una línea de captura si prefieres pagar en bancos o establecimientos autorizados. Descarga tu acta en PDF: Tras completar el pago y esperar la confirmación (puede tomar hasta 72 horas hábiles en algunos casos), podrás descargar tu documento digital en formato PDF, imprimible en hoja blanca tamaño carta.

Este documento digital es válido oficialmente ante cualquier autoridad en México.

¿Cuál es el costo del acta de nacimiento certificada en CDMX en 2026?

Para este año, el costo del acta de nacimiento certificada en la Ciudad de México es de 98 pesos mexicanos, según lo estipulado en el Código Fiscal capitalino y las actualizaciones al paquete económico 2026. Este monto aplica tanto si realizas el trámite en línea como si acudes físicamente a una oficina del Registro Civil.

Este precio representa un ligero aumento respecto a 2025 y se mantiene como uno de los costos intermedios en comparación con otras entidades del país, donde las tarifas pueden variar desde menos de 60 hasta más de 230 pesos.

Consejos para un trámite seguro