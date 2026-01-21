Tirar basura en la calle saldrá caro: multas de hasta 11 mil pesos ya se aplican en este estado

Tirar basura en la vía pública ya no será una falta menor. Autoridades de Cuernavaca, Morelos, anunciaron multas de hasta 11 mil pesos para quienes sean sorprendidos arrojando desechos en calles, banquetas, parques o espacios comunes. La medida busca frenar la contaminación urbana, mejorar la imagen de las ciudades y reducir riesgos a la salud pública.

Autoridades de Cuernavaca explicaron que las sanciones se aplicarán conforme a reglamentos de limpia y medio ambiente, y que inspectores y policías podrán levantar infracciones cuando se detecte la conducta. Además de la multa económica, en algunos casos podrían imponerse trabajos comunitarios o sanciones administrativas adicionales.

¿Qué conductas se sancionan y cómo se aplican las multas?

Las faltas incluyen tirar basura desde vehículos, abandonar bolsas de residuos en la vía pública, dejar escombros sin autorización y sacar desechos fuera de horarios permitidos. También se consideran sancionables los tiraderos clandestinos y el abandono de residuos voluminosos sin aviso previo.

Las multas pueden variar según la gravedad, la reincidencia y el tipo de residuo. Las autoridades señalaron que el objetivo no es recaudar, sino disuadir prácticas que obstruyen coladeras, provocan inundaciones y afectan el entorno urbano. La ciudadanía podrá denunciar mediante líneas oficiales y aplicaciones municipales.

Por qué endurecen sanciones y qué recomiendan las autoridades

El endurecimiento responde al aumento de basura en calles y a los costos de limpieza para los municipios. De acuerdo con autoridades ambientales, la acumulación de residuos incrementa plagas, genera malos olores y daña la infraestructura urbana.

La recomendación es clara: separar residuos, respetar horarios de recolección y usar centros de acopio para voluminosos. También piden no tirar colillas ni envases en la calle y reportar tiraderos irregulares. Cumplir evita multas y mejora la calidad de vida en las colonias.