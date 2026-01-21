;

  • 21 ENE 2026, Actualizado 23:58

Alerta amarilla y naranja en CDMX por alcaldías: frío y lluvias este 22 de enero

La CDMX activó alertas por bajas temperaturas y lluvias durante la madrugada del 22 de enero. Consulta qué alcaldías presentan mayor riesgo y las recomendaciones oficiales.

Rain And Low Temperatures Surprise Residents Of Mexico City

Rain And Low Temperatures Surprise Residents Of Mexico City / NurPhoto

La Ciudad de México enfrentará una combinación de bajas temperaturas y lluvias durante la madrugada y mañana de este jueves 22 de enero, lo que llevó a las autoridades capitalinas a activar alertas amarilla y naranja en distintas alcaldías, principalmente en zonas altas, de acuerdo con información difundida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Según el reporte oficial, se prevé que durante la noche y la madrugada predomine un ambiente muy frío, acompañado de cielo nublado y lluvias intermitentes, con mayor impacto entre las 00:00 y las 08:00 horas. Las condiciones se asocian a la entrada de aire frío que afecta al Valle de México.

Alcaldías con alerta amarilla

La alerta amarilla fue activada para las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco, donde se esperan temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius.

Alcaldías con alerta naranja

En tanto, la alerta naranja aplica exclusivamente para Tlalpan, donde los valores podrían descender hasta entre 1 y 3 grados, con posible formación de heladas.

La SGIRPC recordó que el sistema de alertas de la CDMX clasifica los fenómenos meteorológicos en cinco niveles, verde, amarillo, naranja, rojo y púrpura, dependiendo de su intensidad y del riesgo potencial para la población y la infraestructura urbana.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron a la población abrigarse adecuadamente, usar varias capas de ropa, evitar cambios bruscos de temperatura y mantener especial cuidado con niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades respiratorias. También se pidió extremar precauciones en el uso de calentadores y chimeneas para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Protección Civil llamó a mantenerse atentos a los avisos oficiales y, en caso de emergencia, comunicarse al 911, así como a Locatel o directamente a la SGIRPC, canales habilitados para brindar orientación y atención inmediata.

Rain And Low Temperatures Surprise Residents Of Mexico City / NurPhoto

