Pronóstico clima Ciudad de México: jueves 22 de enero

La Ciudad de México mantendrá las lluvias y bajas temperaturas mañana jueves 22 de enero de 2026. Ante la doble alerta por temperaturas frías emitida para ese día, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ha recomendado el cuidado especial de poblaciones vulnerables como niños y adultos mayores para prevenir enfermedades respiratorias.

¿Cuál será el clima de mañana jueves 22 de enero en la CDMX?

Este clima llega después de unos días de inestabilidad. Aunque es menos probable que llueva y el ambiente se ponga más seco, el frío no se va. Una vaguada con la corriente en chorro subtropical seguirá causando mal tiempo en gran parte del país, y en el Valle de México habrá mucha niebla por la mañana y heladas. Lo peor del frío será desde la medianoche hasta las ocho de la mañana del jueves.

⚠️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 22/01/2026, en @TlalpanAl.



⚠️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 22/01/2026, en @TlalpanAl.

Para la alcaldía Tlalpan se ha activado la alerta naranja, ya que se pronostican temperaturas mínimas de entre 1 y 3 grados centígrados, con alta probabilidad de heladas al amanecer

se ha activado la alerta naranja, ya que se pronostican temperaturas mínimas de entre 1 y 3 grados centígrados, con alta probabilidad de heladas al amanecer En Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco se activa alerta amarilla, con entre 4 y 6 grados centígrados

A las 06:00 horas se espera una temperatura general de 7 grados con cielo medio nublado, descendiendo hasta los 6 grados hacia las 07:00 y 08:00 horas

Por la tarde el ambiente se tornará más templado, alcanzando una temperatura máxima estimada de entre 20 y 22 grados centígrados bajo condiciones de cielo nublado

La probabilidad de precipitaciones será baja, con apenas un 10 por ciento de posibilidad de lluvias aisladas entre las 14:00 y las 15:00 horas.

Se esperan rachas de viento ligeras que promediarán los 24 kilómetros por hora durante la tarde, lo que podría aumentar la sensación de frescura al ocultarse el sol

¿Cuál es el pronóstico a nivel nacional?

La situación meteorológica a nivel nacional se ve influenciada por el ingreso del frente frío número 30 (FF30) a la frontera norte de México, lo que propiciará vientos fuertes en estados como Coahuila. Mientras tanto, en el centro y oriente del país, la inestabilidad podría generar caída de granizo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha señalado que, aunque por la tarde se perciba un ambiente menos hostil, el enfriamiento nocturno será severo.

Recomendaciones

Utilizar al menos tres capas de ropa, preferentemente de materiales como algodón o lana, para mantener el calor corporal de manera eficiente

Se sugiere proteger la piel del frío utilizando crema para hidratarla, evitando así la resequedad y las posibles grietas causadas por el viento

Se aconseja evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura, especialmente al salir de lugares cerrados o cálidos hacia el ambiente exterior

Se recomienda ingerir abundante agua para mantener una buena hidratación y consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C para fortalecer las defensas naturales

Se aconseja lavarse las manos con frecuencia o utilizar gel antibacterial como medida de higiene para prevenir la propagación de virus estacionales

Se sugiere que si se presenta algún malestar físico o síntoma de enfermedad respiratoria, se acuda de inmediato al centro de salud más cercano para recibir atención profesional

En caso de utilizar calentadores o chimeneas en el hogar, se debe asegurar mantener una ventilación adecuada para evitar la acumulación de gases peligrosos

Se debe brindar protección especial a los sectores más vulnerables, incluyendo a niñas, niños, personas de la tercera edad y mujeres embarazadas

Se aconseja mantener al día el esquema de vacunación, incluyendo las dosis correspondientes contra covid-19, influenza y neumococo

Se debe resguardar a las mascotas del frío intenso; evitar dejarlas a la intemperie y procurar que tengan un lugar cálido para descansar

Ante cualquier situación de emergencia o incidente derivado del clima, se recomienda comunicarse a los teléfonos 911, al Locatel 55 5658 1111 o directamente a la SGIRPC al 55 5683 2222

El gobierno capitalino reitera su compromiso con la seguridad de los ciudadanos y recuerda que la vigilancia meteorológica será constante durante las próximas 24 horas. Estar preparados y seguir estas sencillas medidas puede marcar la diferencia en la salud de toda la familia durante este invierno de 2026.