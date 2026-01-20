Brooklyn Beckham y el difícil distanciamiento con sus padres

Brooklyn Beckham decidió romper el silencio y exponer públicamente el conflicto que mantiene con su familia. La pasada noche del lunes 19 de enero, el primogénito de David y Victoria Beckham publicó un extenso comunicado en sus redes sociales en el que explicó que durante años optó por callar para preservar la intimidad familiar. Sin embargo, aseguró que la actitud de sus padres, recurriendo a la prensa, lo dejó “sin otra opción” que dar su versión y desmentir lo que considera informaciones falsas. En ese mensaje dejó claro que no busca una reconciliación y que, por primera vez, está “defendiéndose”.

Brooklyn afirmó que sus padres han controlado “siempre” la narrativa mediática sobre la familia y la imagen que proyectan tanto en conjunto como individualmente .

Según su testimonio, desde que nació ha convivido con publicaciones calculadas, eventos familiares y relaciones que califica de “falsas”, elementos que describe como una parte integral de su vida. En los últimos meses, sostiene, pudo comprobar hasta dónde estarían dispuestos a llegar para difundir “innumerables mentiras” en los medios, aunque cree firmemente que “la verdad siempre sale a la luz”.

La boda con Nicola Peltz, el primer domino en caer

Brooklyn señaló que la relación con sus padres se deterioró gravemente a raíz de su matrimonio con la actriz Nicola Peltz. Aseguró que, incluso antes de la boda, ellos intentaron “sin cesar” sabotear su relación. En su comunicado relató que su madre, quien inicialmente se encargaría de diseñar el vestido de novia de Nicola, canceló el encargo “en el último momento”, pese a la ilusión de la actriz por llevar un diseño suyo. Esto, según Brooklyn, obligó a su esposa a buscar con urgencia otro vestido.

El joven también afirmó que semanas antes del casamiento, sus padres lo presionaron e incluso intentaron sobornarlo en reiteradas ocasiones para que cediera los derechos sobre su nombre. Brooklyn se negó considerando que ese acuerdo lo habría perjudicado a él, a su esposa y a sus futuros hijos. Relató que insistieron en que firmara antes de la boda, momento en el que comenzarían a regir los términos del contrato. Su negativa afectó el pago previsto y marcó un antes y un después en el trato familiar.

Versiones cruzadas sobre el vestido de novia

El conflicto en torno al vestido de Nicola Peltz sumó posteriormente nuevas voces. La estilista de la actriz, Leslie Fremar, contradijo la idea de una improvisación de último momento y explicó a Vogue que el vestido de Valentino fue el resultado de un año entero de trabajo con el equipo creativo de la firma en Roma, con pruebas en Miami y viajes de costureras para lograr un acabado perfecto. De este modo, desmintió la afirmación de Brooklyn, quien había asegurado que su madre canceló la confección dejando a Nicola “sin nada que ponerse”.

Fremar sostuvo que Valentino fue desde el inicio la primera y única elección de Nicola, y que el proceso fue cuidadosamente supervisado en cada etapa. Reconoció que las bodas implican muchas emociones, pero remarcó que el vestido estaba listo y no fue una solución de emergencia.

Nicola Peltz también ofreció su versión. En declaraciones a Variety, afirmó que realmente quería usar un vestido diseñado por Victoria Beckham, pero que meses después se le comunicó que el taller no podría realizarlo. Insistió en que nunca rechazó la propuesta de su suegra y que el cambio de diseñador respondió a cuestiones técnicas, no a conflictos personales. En otras entrevistas, reiteró su aprecio por el trabajo de Victoria y su deseo genuino de haber llevado uno de sus diseños.

Desde el entorno de los Beckham, fuentes señalaron que Victoria sí manifestó su intención de confeccionar el vestido, aunque en un momento dado llamó a la madre de Nicola para informarle que no podría hacerlo. Las mismas fuentes destacaron que Nicola vistió creaciones de Victoria en varias ocasiones y que siempre fue recibida con entusiasmo por la familia, lo que volvió más llamativa la escalada del conflicto.

Tensiones durante la boda y con los hermanos

Brooklyn describió otro momento decisivo la noche previa a la boda, cuando, según él, miembros de su familia le dijeron a su prometida que no era “de sangre ni de la familia”. Desde entonces, afirmó, Nicola habría sido objeto de “innumerables ataques” tanto públicos como privados. Incluso aseguró que sus hermanos, Romeo, Cruz y Harper, fueron enviados a atacarlo en redes sociales antes de bloquearlo repentinamente el verano pasado.

También relató un episodio ocurrido durante la celebración: el baile que había planeado con su esposa. La pareja había preparado con semanas de antelación un baile romántico frente a sus 500 invitados. Sin embargo, cuando Marc Anthony lo llamó al escenario, quien lo esperaba era su madre. Brooklyn afirmó que Victoria bailó de manera inapropiada con él frente a todos, lo que le provocó una sensación de incomodidad y humillación sin precedentes. Explicó que por ese motivo decidieron renovar sus votos, con la intención de crear recuerdos asociados a la alegría y no a la ansiedad o la vergüenza.

El modelo añadió que su familia ha faltado al respeto de forma constante a su esposa y que su madre ha invitado repetidamente a mujeres de su pasado con la intención, según él, de incomodarlos.

El cumpleaños de David Beckham y el valor de la imagen pública

El quincuagésimo cumpleaños de David Beckham fue otro punto clave en el distanciamiento. Brooklyn contó que, pese a todo, viajaron a Londres para celebrarlo, pero durante una semana fueron rechazados mientras permanecían en su hotel intentando organizar un momento de calidad con él. Aseguró que su padre solo aceptaba verlo si era en la gran fiesta con cientos de invitados y cámaras, y que cuando finalmente accedió a reunirse, lo hizo con la condición de que Nicola no estuviera presente. Más tarde, añadió, cuando la familia viajó a Los Ángeles, se negaron a verlo.

Según Brooklyn, sus padres priorizan la promoción pública, los patrocinios y la marca Beckham por encima de cualquier otra cosa. Afirmó que el amor familiar se mide por la exposición en redes sociales y la disponibilidad para posar en fotografías, incluso a costa de compromisos profesionales. Relató que durante años él y su esposa hicieron esfuerzos por asistir y apoyar desfiles, fiestas y eventos de prensa para sostener la imagen de una “familia perfecta”. Sin embargo, destacó un episodio en el que su esposa pidió a Victoria que apoyara a los perros desplazados por los incendios en Los Ángeles, solicitud que fue rechazada.

Un quiebre definitivo

En la parte final de su mensaje, Brooklyn negó que su esposa lo controle y sostuvo que quienes ejercieron control sobre su vida fueron sus padres. Confesó haber crecido con una “ansiedad abrumadora” que, asegura, desapareció desde que tomó distancia de su familia. Dijo despertarse cada día agradecido por la vida que eligió y por la paz que ha encontrado. Subrayó que él y Nicola no desean una existencia condicionada por la imagen, la prensa o la manipulación, sino tranquilidad, privacidad y felicidad para ellos y su futura familia.

Horas después, David Beckham participó en una entrevista con CNBC en la que habló de la educación de sus hijos en la era digital, defendiendo el uso responsable de las redes sociales y señalando que los jóvenes deben poder equivocarse para aprender. No mencionó a su hijo ni hizo referencia directa al conflicto. Durante el Foro Económico Mundial de Davos, el exfutbolista evitó responder preguntas sobre su situación familiar, mientras la atención mediática seguía puesta en cada uno de sus movimientos.

