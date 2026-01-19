Pronóstico clima Ciudad de México: martes 20 de enero

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México ha emitido un nuevo comunicado preventivo para informar a la ciudadanía sobre las condiciones meteorológicas que predominarán este martes 20 de enero de 2026.

¿Cuál será el clima mañana martes en la CDMX?

La capital continúa experimentando los efectos de los sistemas invernales, lo que ha derivado en la activación de alertas por bajas temperaturas en diversas zonas. Las autoridades han señalado que la interacción de masas de aire podría generar inestabilidad atmosférica, manteniendo un ambiente frío, este panorama meteorológico se ve reforzado por el ingreso del frente frío número 29 (FF29) al territorio nacional.

Temperaturas mínimas generales que oscilarán entre los 5 y 7 grados centígrados en la mayor parte de la ciudad en la madrugada

Para la alcaldía Tlalpan se ha activado la alerta naranja , donde se pronostican temperaturas mínimas de entre 1 y 3 grados centígrados acompañadas de heladas

, donde se pronostican temperaturas mínimas de entre 1 y 3 grados centígrados acompañadas de heladas En Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta hay alerta amarilla por registros térmicos de entre 4 y 6 grados centígrados

por registros térmicos de entre 4 y 6 grados centígrados Se prevé un cielo medio nublado durante el transcurso del día con un ambiente templado por la tarde con máximas de 20 a 22 grados centígrados

¿Cuál es el pronóstico a nivel nacional?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha advertido que en algunas entidades del norte y centro de México el termómetro podría bajar hasta los -10 grados centígrados. En estados como Coahuila, Nuevo León y Veracruz se esperan lluvias fuertes. El ambiente gélido y la probabilidad de lluvia continuarán durante el miércoles 21 de enero.

Recomendaciones

Evita cambios bruscos de temperatura al salir de casa o de lugares con calefacción

Consume una cantidad suficiente de agua natural para mantener el cuerpo hidratado ante el aire seco

Procura ingerir frutas y verduras que sean ricas en vitaminas A y C para fortalecer el sistema inmune

Abrígate bien antes de salir, utilizando el método de capas y cubriendo preferentemente la nariz y la boca

Carga con un paraguas o impermeable ante la probabilidad de lluvias aisladas y chubascos por la tarde

Lava tus manos de forma constante o utiliza gel antibacterial para reducir el riesgo de contagios virales

Si utilizas calentadores eléctricos o chimeneas, asegúrate de mantener una ventilación apropiada en la habitación

Resguarda a tus mascotas en lugares protegidos del viento y el frío, evitando dejarlas a la intemperie durante la noche

La prevención es clave para transitar esta temporada invernal de manera segura. El gobierno de la Ciudad de México reitera que ante cualquier emergencia, la población puede comunicarse a los números 911 o al teléfono de la SGIRPC para recibir asistencia inmediata. No olvides tener lista tu cobija de tigre y estar preparado para varios días más de temperaturas reducidas en la capital del país.