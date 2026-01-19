Fontana di Trevi: ahora te costará 2 euros si quieres lanzar una moneda a la famosa fuente

A partir del 1 de febrero de 2026, la icónica Fontana di Trevi de Roma dejará de ser completamente accesible sin costo para los visitantes extranjeros. El Ayuntamiento de Roma anunció que los turistas deberán pagar 2 euros para acercarse al borde de la famosa fuente y participar de la tradicional costumbre de arrojar una moneda. Esta medida busca regular el turismo masivo y proteger el monumento barocco que cada año atrae a millones de visitantes.

Ayuntamiento de Roma cobra 2 euros para acceso directo

Desde el próximo mes de febrero, los turistas que deseen estar cerca del agua de la fuente y lanzar su moneda deberán adquirir un boleto de 2 euros. Esta tarifa aplica solamente para el acceso al área inmediata del monumento, no para ver la fuente desde la plaza general, que seguirá siendo gratuita para todos. Según las autoridades municipales, la medida se aplicará entre las 9:00 h y las 22:00 h para ayudar a controlar las aglomeraciones y ofrecer una experiencia más ordenada.

Dolce vita vibes, ruined forever



Starting from February 1st, it will take two euros just to see up close the masterpiece of art and urban engineering that is the Trevi Fountain in Rome 🇮🇹



How sad is that pic.twitter.com/TWTHPPhKpf — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) January 18, 2026

Las entradas estarán disponibles tanto en línea como directamente en el lugar o en puntos de venta autorizados en Roma, lo que permitirá a los visitantes planear su visita con antelación o pagar al llegar. Se prevé que el sistema incluya carriles diferenciados para residentes y turistas, de modo que los romanos puedan continuar accediendo al espacio sin costo.

¿Por qué Roma impone este cobro?

La medida responde a un objetivo claro del ayuntamiento: reducir la saturación que provoca el exceso de turistas en uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad. La Fontana de Trevi, construida en el siglo XVIII y famosa por escenas de películas como La Dolce Vita, recibe decenas de miles de visitantes diariamente y cerca de 9 millones al año. Este flujo constante genera aglomeraciones que, según las autoridades, dificultan la conservación del monumento y la movilidad en la zona.

La fuente más hermosa del mundo, ¿no crees?…La fontana di Trevi, la más grande y famosa de Roma, con un ancho de 20 m y una altura de 30. Su arquitecto fue Nicola Salvi, su construcción comenzó en 1732 hasta 1762 que la terminó Giuseppe Pannini tras la muerte de Salvi.#Barroco pic.twitter.com/DEQ7bPkpJM — MaléficaReturns🏛️ (@AliciaMimundo) August 8, 2022

El alcalde Roberto Gualtieri ha señalado que el ingreso por esta tarifa será destinado no solo a gestionar el turismo, sino también a contribuir al mantenimiento y protección de monumentos públicos, como parte de un plan más amplio para equilibrar la visita de turistas con la vida diaria de los residentes.