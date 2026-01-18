Gasera en Tabasco explota: video muestra pipas, vehículos y casas quemadas en la ranchería Río Viejo

Un video difundido en redes sociales muestra el momento de la explosión registrada durante la madrugada de este domingo 18 de enero en una gasera ubicada en la ranchería Río Viejo, en el estado de Tabasco, un hecho que provocó alarma entre vecinos y movilizó a cuerpos de emergencia.

Explosión en gasera de Tabasco obliga a evacuar la zona

Las imágenes exhiben una fuerte explosión seguida de una columna de fuego y humo, lo que generó pánico en la zona. De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió en un área cercana a viviendas y negocios, lo que obligó a evacuar preventivamente a personas que se encontraban en los alrededores.

El gobernador de Tabasco, Javier May, informó que tras la explosión se activaron protocolos de seguridad y se desplegaron elementos de Protección Civil, bomberos y cuerpos policiacos para controlar la situación y evitar mayores riesgos. La circulación fue cerrada temporalmente mientras se realizaban las labores de enfriamiento y revisión.

Explota gasera en Río Viejo, Tabasco. pic.twitter.com/iHRCan8mR4 — Franc (@paco__miranda) January 18, 2026

¿Qué se sabe de la explosión en la gasera de Río Viejo, Tabasco?

Hasta el momento, no hay personas lesionadas o que perdieron la vida durante la exploisón. Los reportes preliminares indican daños materiales, incluidos vehículos afectados por la onda expansiva y el incendio posterior. Las autoridades señalaron que se realizará un peritaje para determinar las causas exactas del estallido.

Vecinos de Río Viejo relataron que el estruendo se escuchó a varios kilómetros de distancia y que, tras la explosión, se observaron llamas de gran altura. Algunos habitantes grabaron el momento y compartieron los videos en plataformas digitales, lo que contribuyó a que el hecho se volviera viral en pocas horas.

Estamos dando seguimiento a la explosión ocurrida la madrugada de este domingo en una gasera ubicada sobre la ranchería Río Viejo 1ra sección, sobre el kilómetro 6 de la carretera a Reforma, Chiapas. pic.twitter.com/kKbQIsL9yk — JAVIER MAY (@TabascoJavier) January 18, 2026

Autoridades investigan causas de explosión en gasera de Río Viejo

El gobierno estatal informó que la zona permanece bajo vigilancia y que se revisará si la gasera cumplía con las normas de seguridad vigentes. También se pidió a la población no acercarse al lugar y mantenerse informada a través de canales oficiales.

Las autoridades reiteraron que cualquier información adicional sobre personas afectadas o sanciones a la empresa responsable será dada a conocer una vez concluyan las investigaciones.